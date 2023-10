Beregdarócon megáldották a templom körüli tér és a parókia mellett a napelemparkot is

A templomi szertartás előtt Szocska Ábel püspök a koncelebráló papokkal és az asszisztenciával együtt a templom bejáratánál imádkozott, majd megszentelte a templom előtti munkálatok eredményét.

A Szent Liturgián a kerület papsága együtt imádkozott a házigazda Iski Péter atyával, valamint a főpásztorral.

„Nincs jobb a Jóistennél és az Ő szereteténél” – kezdte prédikációját a főpásztor. Az Egyház és benne az emberek is arra törekednek, hogy meghálálják jóságát, s tanúságot tegyenek mellette. A templom vagy környékének megújítása éppúgy hitvallás lehet, mint egy szóbeli tanúságtétel.

Az élő Egyház törekvése, hogy felismerje a Szentlélek szavát. A hetedik egyetemes zsinat atyáira emlékező vasárnapon arra is felhívta a figyelmet a püspök, hogy a zsinatok épp erre törekednek. A most is folyamatban lévő szinódus arra keresi választ az Egyház minden tagjával együtt, hogyan lehet és kell megélni és megvallani a hitet napjainkban.

Egy történettel szemléltette, hogyan áll az Egyház a gyermekei mögött. Ezek a zsinatok meghatározzák azokat a „lelki fegyvereket”, melyekkel megvédi a reá bízottakat.

A látogatás alkalmából a beregdaróci hívek beregi keresztszemes hímzéssel készített kendőt ajándékoztak a főpásztornak, melyre püspöki címerét varrták rá.

A szertartás végén megszentelték a megújult parókiát és közösségi házat is, és szeretetlakomán folytatódott tovább a közös ünneplés.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Tilki Attila országgyűlési képviselő, Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, aki a településen született, Kiss András önkormányzati képviselő, valamint polgármesterek, jegyzők és a történelmi egyházak képviselői is.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

