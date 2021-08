A templomépítés centenáriumát ünnepelték Rakacán

A rakacai búcsúk hagyománya még elevenen él az elszármazottak emlékeiben. Minden évben hazatérnek a templom búcsújára, Nagyboldogasszony ünnepére.

Augusztus 14-én Mikeás próféta emléknapját is ünnepli a Görögkatolikus Egyház. A próféta könyvéből idézett Orosz Atanáz püspök az ünnepi homíliában: „A napok végén az Úr templomának hegye a hegyek orma fölé emelkedik, magasabb lesz minden halomnál. A népek odasereglenek, sok nemzet tódul oda. »Gyertek – mondják –, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének templomába, hogy tanítson meg minket útjaira, és az ő ösvényein járjunk.«” (Mik 4,1–2)

A századik évforduló jegyében mi is távoli falvakból jöttünk és biztattuk egymást: menjünk föl az Úr templomának hegyére. Szinte minden pusztul a környéken, de az Úr templomának hegye, az Úr temploma szilárdan megmarad, utat mutat nekünk a jelen és a jövő teendői kapcsán is. Mikeás próféta szavai útba igazítanak, kijelölik teendőinket, hogy ezen a mai örömünnepen ne csak emlékezzünk, hanem jelen cselekedeteinkkel a jövőt is megalapozzuk – egészítette ki a szentírási gondolatmenetet a püspök.

A miskolci főpásztor beszédében megemlékezett a templom építőiről és a Rakacáról származó vagy itt szolgálatot teljesítő atyákról; a jelenkor számára biztatást és iránymutatást Józsue példája nyomán adott.

Izrael népe Szikhem városánál összegyűlve megerősítette, hogy az Urat akarja szolgálni. Nekünk is ezt a fogadalmat kell a mai napon fölelevenítenünk, ebben kell megerősítést kapnunk. Száz éve még virágzó parókia volt itt, azonban most sem kell kisebbségi érzésekkel küszködni, mert Isten országában nem az számít, hogy ki honnan jött, hanem a meghívó Isten kegyelme számít; mert Isten azokat választotta ki, akik e világ szemében gyöngék, azért, hogy erősek legyenek az Isten kegyelméből – erősítette meg a jelenlévők hitét Atanáz püspök, és kérte, hogy imádkozzanak azért, hogy a hegy alatt lakók megsejtsék: ez a szilárdan megmaradó hegy és az Isten háza utat jelent nekik a mennyország felé.

„Szeretném, ha a falubeliek is tanulgatnák az Úr útjait, az Isten országába vezető életszabályokat. A hajdani másfél napon át tartó rakacai búcsúk istenélményét őrizzük szívünkben, hiszen hatása alatt vagyunk most is. Kell hogy ez a centenárium erőt adjon nekünk is a folytatáshoz, és mától fogva még határozottabban akarjunk szolgálni az egy igaz Istennek” – zárta szentbeszédét Orosz Atanáz.

A hegyre épült rakacai templom történetéről ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír