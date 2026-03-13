A termékenységtudatosságról tanulhattak fiatalok a Uspace offline közösségében

Hazai – 2026. március 13., péntek | 9:38
3

Márciusban különleges vendég érkezett a Uspace offline közösségébe: Zám–Dorgai Marianna Creighton- és FEMM-módszer oktató, aki a termékenységtudatosság világába nyújtott betekintést – számolt be róla március 10-én a Katolikus Szeretetszolgálat. A résztvevők megismerkedhettek a cikluskövetés fogalmával és gyakorlatával, valamint azzal is, hogyan használhatják a mindennapi életben jól és tudatosan.

Zám–Dorgai Marianna személyes tapasztalatait megosztva segített a fiataloknak közelebb kerülni saját testük működésének megértéséhez, és ahhoz, hogy természetes módon tekintsenek a termékenységükre.

A találkozó nemcsak elméleti beszélgetésből állt, játékos gyakorlatokon és közös feladatokon keresztül a résztvevők önmagukhoz is közelebb kerülhettek, erősítve az önismeretet és a testtudatosságot.

Az esemény célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, értékalapú és természetes szemléletű tudást kapjanak saját testük működéséről, valamint arról, hogyan figyelhetnek tudatosabban egészségükre és életük ritmusára.

Az ilyen alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok biztonságos, támogató közegben beszélhessenek a testüket érintő kérdésekről, és olyan tudással gazdagodjanak, amely hosszú távon is segíti őket az önismeret és az egészségtudatosság útján.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

#ifjúság #Katolikus Szeretetszolgálat #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató