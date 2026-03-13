A termékenységtudatosságról tanulhattak fiatalok a Uspace offline közösségében

Zám–Dorgai Marianna személyes tapasztalatait megosztva segített a fiataloknak közelebb kerülni saját testük működésének megértéséhez, és ahhoz, hogy természetes módon tekintsenek a termékenységükre.

A találkozó nemcsak elméleti beszélgetésből állt, játékos gyakorlatokon és közös feladatokon keresztül a résztvevők önmagukhoz is közelebb kerülhettek, erősítve az önismeretet és a testtudatosságot.

Az esemény célja az volt, hogy a fiatalok hiteles, értékalapú és természetes szemléletű tudást kapjanak saját testük működéséről, valamint arról, hogyan figyelhetnek tudatosabban egészségükre és életük ritmusára.

Az ilyen alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok biztonságos, támogató közegben beszélhessenek a testüket érintő kérdésekről, és olyan tudással gazdagodjanak, amely hosszú távon is segíti őket az önismeret és az egészségtudatosság útján.

