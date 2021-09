A tibolddaróci általános iskola az Egri Főegyházmegye fenntartásában kezdte meg a tanévet

„Együtt kérjük a Szentlélek ajándékait, éltető erejét, s Isten áldását a településre, amely kiállt az egyházi iskola mellett” – ezekkel a szavakkal mondott köszönetet az érsek Tibolddaróc lakóinak, vezetőinek, hogy meghozták ezt a fontos döntést, mellyel tovább erősítik keresztény identitásukat.

Szentbeszédében a főpásztor rámutatott: az idei tanév a templomban kezdődik, ez belső erőforrás a jó, a helyes út felismerésére.

Szent Pál kolosszeiekhez írt levelének az olvasmányban hallott részletére utalva úgy fogalmazott: a kétezer éves szavak, amelyek a szeretet vonzásáról szólnak, ma is érvényesek, egy ilyen vonzás hozta el ezt a napot is. Mert a tibolddaróciak szeretik az Egyházat, szeretik Istent, s most ezért is kérjük, hogy a Szentlélek által legyen erőforrása mindenkinek.

Az evangéliumi szakaszban Jézus Simon Péter anyósát gyógyítja meg, s azokat, akik hozzá járulnak – ezzel is mutatja, hogy számára mindenki egyaránt fontos, Jó Pásztorként számontart, néven nevez bennünket. Így kell tenniük a papoknak és a pedagógusoknak is, hogy a hívek és a gyermekek általuk is érezzék Isten szeretetét – zárta szentbeszédét az érsek.

Tibolddarócon 2016-ban született meg a gondolat az iskola egyházi fenntartásba adásáról, és idén februárban hoztak erről testületi döntést – mondta el Nagy Sándor polgármester. A településvezető hozzátette: a szülők közel száz százalékban támogatták a szándékot, s ennek nyomán kezdeményezték a változást. Az 1350 lakosú Tibolddaróc lakóinak több mint 80 százaléka katolikus, illetve vannak a református lakosok is. Mindannyian fontosnak tartják a keresztény értékeket.

Az átadást szigorú jogi eljárásrend előzi meg, és több fórumot is tartanak minden esetben a helyi közösség körében – mondta Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) osztályvezetője. Az egyházmegye tájékoztatja a megkeresésről a tankerületet, majd részletesen kidolgozzák az átadás ütemezését, amennyiben a miniszteri döntés támogatja a változtatást.

Kalina Zoltánné igazgató úgy fogalmazott: a katolikus jelleg nemcsak az intézmény nevében jelenik meg, hanem a mindennapi életben is, és hat a településre, a szülőkre is. Az iskolában közel száz tanuló kezdte meg az új tanévet.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Magyar Kurír