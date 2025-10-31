A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának szakemberei Selmecbányára zarándokoltak

A Szamaritánus Szolgálat működése során egyszerre jelenik meg a professzió, egy-egy feladat hivatásszerű elvégzése, és az Egyház sajátos missziója a keresztény élethivatás gyakorlásán keresztül. A szolgálat szakembereinek küldetése, hogy munkájukat hitből fakadóan, Krisztust követő, cselekvő szeretettel végezzék. Az ellátási-gondozási-nevelési feladatokban megélt szakértelem, emberi képességek és tapasztalat mellett cél, hogy megjelenjen az a sajátos többlet, ami az irgalmas szamaritánus tevékeny, törődő szeretetét jelenti. Ez nem csupán emberi erőfeszítésekből táplálkozik, hanem Isten feltétel és személyválogatás nélküli irgalmából.

Pálfay Gellért, a Szamaritánus Szolgálat diakónus igazgatója fontosnak tartja, hogy a szakmai feladatokon túl, lelki töltődésre is lehetőséget biztosítson az intézményvezetői közösség számára. Hagyományos éves zarándoklatunkat idén október 16-án tartottuk meg. Ezúttal Selmecbányára mentünk, ahol a nagy múltú és gyönyörű bányászváros peremén fekvő, Európában is egyedülállónak számító kálvária épületegyüttesét látogattuk meg.

Itt a hegyre felkapaszkodó keresztút huszonöt stációban jeleníti meg Jézus szenvedéstörténetét; az utolsó hét Mária hét fájdalmát jeleníti meg. Minden egyes állomás egy kis kápolnaként épült meg. A kálvária dombjának közepén és tetején egy-egy kis templom is áll. A zarándokok a domb közepén álló templomban vettek részt szentmisén a csodálatos, utolsó vacsorát ábrázoló oltárkép, dombormű előtt.

A szentmise és a keresztút végigjárása után közelebbről is vethettek néhány pillantást a zarándokok annak a városnak a legfőbb nevezetességeire, amelyben Mikszáth Kálmán és Petőfi Sándor is tanultak diákéveik során, majd – a hazamenetel előtt – egy kedves vendéglőben fogyasztották el az ebédet kellemes hangulatban beszélgetve egymással.

A Szamaritánus Szolgálat 2014. januárjától önálló egyházi jogi személyként működik; a Váci Egyházmegye szociális és gyermekvédelmi intézményeinek fenntartói feladatát látja el. Jelenleg 12 intézményben 25 szolgáltató 35 településen lát el különféle gyermekvédelmi, szociális alap- és szakellátási feladatokat, illetve nevelőszülői 6 vármegyében közel 80 településen fogadnak be gyermekeket. Átlagosan 2000 ellátottról gondoskodnak 400 munkatárssal: idős és beteg emberekről, családból kiszakadt vagy hátrányos helyzetben élő gyermekekről, fogyatékkal élő és pszichiátriai betegségben szenvedőkről.

