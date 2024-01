A váci püspöki palota idén is csatlakozik az idegenvezetők világnapjához

A püspöki palota és a hozzá kapcsolódó kert a hajdani püspökváros középpontjában, Vác belvárosában helyezkedik el. Migazzi Kristóf (1714–1803) püspök építtette a váci Nagyboldogasszony-székesegyházzal együtt. Vác barokk arculata, számos épülete is a püspöknek köszönhető. A püspöki palota jelenleg is püspöki lakhelyként működik, máig őrzi múltjának különleges tárgyi, szellemi értékeit. A látogatás során végigjárják a palota dísztermét és szalonjait, majd tesznek egy kisebb sétát a palota kertjében is.

Találkozó 10.45-kor a PüspökVác Látogató- és Rendezvényközpontban, melyet a barokk kori váci püspöki palota egykori gazdasági épületének teljes felújításával alakítottak ki. (Vác, Galamb utca 1.)

A vezetés 11 órakor indul, körülbelül egyórás programra kell számítani, melyet Kovács-Borik Ágnes idegenvezető tart.

A séta ingyenes az idegenvezetők világnapja alkalmából, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a latogatas@vaciegyhazmegye.hu e-mail-címen lehet.

A csoport maximális létszáma 35 fő.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír