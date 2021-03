A városért imádkoztak és másokat is erre hívtak a marosvásárhelyi fiatalok

A templomban este fél 8-tól ifjúsági szentségimádást tartottak, amelynek keretében azzal szólították meg az embereket, hogy térjenek be a templomba, gyújtsanak egy gyertyát, imádkozzanak a városért vagy saját szándékukra, vagy csak töltsenek egy kis időt bent, ahogyan és amennyit szeretnének. Ez a meghívás a város bármilyen nemzetiségű és vallású emberének szólt, a templomban pedig a dalok is három (magyar, román és angol) nyelven szóltak a szentségimádás alatt

Az eseményt előzetesen több csatornán keresztül is meghirdették, templomokban, a világhálón, valamint személyes meghívások révén.

– A templomba betérők szemét két égő gyertyasor az oltáriszentség fele irányította, a gyertyafényektől megvilágított templomban zene szólt, és a padokban csendben imádkozók közt szinte tapinthatóan érezhető volt Isten jelenléte. Az oltáriszentség előtt mindenki annyi időt töltött, amennyit jónak látott, mielőtt vagy miután a meggyújtott gyertyát elhelyezte az oltár előtt. Közben gyóntató papok jóvoltából lehetőség volt a szentgyónás elvégzésére is – számolt be a Romkat.ro hírportál oldalán Molnár Izabella az eseményről, Sebesi Hanna, az esemény ötletgazdája és főszervezője pedig elmondta, a Light of Night címet viselő eseményről legelőször a testvérétől hallott, aki Kolozsváron volt egyetemista, és ahol korábban már többször is megrendezték ezt a programot a Mécses közösséggel. – Az, hogy ezt Marosvásárhelyen is megszervezzük, egy imádság közben feltört vággyal kezdődött. Bárcsak lenne egy Light of Night Vásárhelyen is! Amikor megosztottam ezt a vágyamat a közösségemben, sok fiatal reagált rá lelkesen. Kis idő múlva kialakult egy kis csoport, amellyel belekezdtünk az esemény megszervezésébe. […] Idővel bővült a csoportunk, mindenki a vállalt munkájához még szerzett segítségeket, így a végén már egy szép, nagy, fiatalos csapat állt össze. Nagy segítség volt még Balla Imre atya támogató és segítőkész hozzáállása – mesélte szervezés első lépéseiről szólva Sebesi Hanna.

Azt is megtudhattuk, azért, hogy ez Isten akarata szerinti, áldásos esemény legyen, már advent kezdetétől naponta imádkoztak a fiatalok. – Az esemény végén sokan elmondták, hogy érdekes volt megtapasztalniuk a kintről érkező emberek nyitottságát, de zárkózottságát is. Jó volt látni, hogyan jönnek be magyarok, románok, németek az utcáról, és majd fél óra múlva hogyan mennek ki a templomból – tette hozzá az ötletgazda.

Sebesi Hanna szavai szerint nem egyszeri eseményként gondolnak az alkalomra, terveznek még hasonló programokat megvalósítani Marosvásárhelyen.



Molnár Izabella részletes beszámolóját a marosvásárhelyi fiatalok kezdeményezéséről ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Romkat.ro



Fotó: Molnár Miklós Csaba



