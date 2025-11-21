A vásárosdombói gondozóotthonba látogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök

November 16-án a magyar származású skót királynéra, Skóciai Szent Margitra emlékezik az Egyház, aki királylányként született 1047. június 10-én Magyarországon, a Baranya vármegyei Mecseknádasd közeli Réka-várban. 1069-ben III. Malcolm király felesége és így Skócia királynéja lett. Királyi hitvesként folytatott hitéleti tevékenységével nagy befolyást gyakorolt a kora középkori Skóciára. Margit királyné népének jótevője, a szegények segítője, az Egyház pártfogója volt. Halála után szentként kezdték tisztelni, 1669-ben Skócia védőszentjévé emelték.

Skóciai Szent Margit nem a múlt szentje, hanem napjaink életpéldája arról, hogy idősként, fiatalként, papként hogyan kell az Egyházban a megújuló lelkületet, a magunk küldetését és feladatát megvalósítani – mutatott rá Skóciai Szent Margit örökére a gondozóotthonban bemutatott szentmisén Felföldi László püspök.

A főpásztor szentbeszédében a békéről, a reményről és embertársaink szolgálatáról, mint az ünnep három alappilléréről elmélkedett. A békéről nem a világ békéjének, hanem személyes kapcsolataink békéjének viszonylatában beszélt. Leó pápa korábbi beszéde nyomán hangsúlyozta, a béke fegyvertelen és lefegyverző. Ha emberi kapcsolataink békéjét meg tudjuk valósítani, az élet maga válik ünneppé. Az ember nem ítéletre, hanem bocsánatra méltó – ezt a viselkedésmintát kell egymással szemben képviselnünk.

A püspök méltatta Skóciai Szent Margit erényeit, aki kora legkegyetlenebb királyának felesége lett, akit a személyes békéjével, szeretetével és jóságával, valamint istenkapcsolata mélységével megszelídített, hogy békét teremtsen családjában és rábízott környezetében.

Margitot egy rettenetes világ vette körül, az adott neki reményt és erőt, hogy képes megváltoztatni a királyt hitben és szeretetben, ezáltal gazdagabbá tenni népet és családot. Ezzel a magatartással és szolgálattal tudott másokhoz fordulva, a másik szívét és lelkületét erősítve szolgálni. Törekedjünk a békére, legyünk bennünk remény, hogy képesek vagyunk a kapcsolatainkat szebbé tenni, életünk és munkánk szép szeretetszolgálata által, hogy valóban szép legyen az ünnepünk – zárta beszédét Felföldi László püspök, majd a szentmise az otthon lakóinak kedves műsorával és szeretetvendégséggel folytatódott.

A vásárosdombói gondozóotthon, melyben mintegy 100 időskorú, ellátásra szoruló személy éli mindennapjait, 1998 óta működik a Pécsi Egyházmegye szociális intézményeként Skóciai Szent Margit Gondozóotthon néven.

Az intézmény munkatársainak küldetése szerint az idős ember érték és a róluk való gondoskodás hivatás, mely figyelmet érdemel – emelte ki ünnepi köszöntőjében Kiss-Kelemen Eszter intézményvezető. Az otthon munkatársai életfeladatként tekintenek a munkájukra, melyben mindennap arra törekednek, hogy a rájuk bízott idős emberek életét könnyebbé tegyék és ott segítsék őket, ahol saját erejükből már nem boldogulnak. Az intézményvezető megköszönte a 100 százalékos szakképzettségi mutatóval rendelkező intézmény munkatársainak áldozatos munkáját, az egyes csoportok vezetőinek tolmácsolva személyes köszönetét és az intézmény elismerését.

Végezetül Kiss-Kelemen Eszter intézményvezető kifejezte örömét és az otthon munkatársainak képviseletében gratulált Simon Ferenc János nyugalmazott lelkipásztornak, a Skóciai Szent Margit Gondozóotthon lakójának abból az alkalomból, hogy a tiszteletbeli esperest, nyugalmazott plébánost több mint ötvenhét éve tartó áldozópapi szolgálatának elismeréseként a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó Szentséges Üdvözítőről elnevezett szekszárdi apátság címzetes apátjának nevezte ki Felföldi László pécsi megyéspüspök. A kinevezést október 25-én, Szent Mór püspök, a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjének ünnepnapján, az egyházmegyei kitüntetések átadásának ünnepén hirdették ki és adták át a pécsi székesegyházban.

