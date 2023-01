A Vatikán újraindítja a vizsgálatot a negyven éve eltűnt Emanuela Orlandi ügyében

Mindenre kiterjedő munkát végeznek, minden követ megmozgatnak, hogy megpróbálják megfejteni a homályba vesző részleteket, és végleg véget vessenek a hajmeresztő találgatásoknak. Az igazságügyi megbízott áttekinti a korábbi vizsgálatok során szerzett adatokat, még mélyrehatóbban megvizsgálja a régebbi nyomokat, de szándékában áll új nyomokon is elindulni.

Minden egyes elemet újra megvizsgálnak 1983. június 22-e délutánjától, amikor a 15 éves gyermeknek, egy vatikáni alkalmazott lányának nyoma veszett, miután zeneórára indult otthonról a Sant’Apollinare térre. A Sant’Apollinare-bazilikában évek múlva fedezték fel a Banda della Magliana nevű olasz maffiaszervezet egyik vezetője, Renatino Enrico De Pedis sírját. Egyes tanúvallomások szerint a bűnözői csoport fontos szerepet játszott az ügyben.

A vatikáni igazságszolgáltatás kezdeményezése összhangban van azzal, hogy a történtek óta több pápa is érdeklődést tanúsított az igazság keresése iránt, kezdve II. János Pállal, aki egy Úrangyala imádság alkalmával beszélt arról a feltevésről, hogy esetleg emberrablás történt. Az Emanuelával kapcsolatos új nyomozás fényt deríthet egy vele egykorú lány, Mirella Gregori ügyére is, aki szintén abban az évben tűnt el. Az ügy nemrég a Netflix dokumentumsorozata által vált szélesebb körben is ismertté.

Az olasz igazságszolgáltatás 2015 októberében lezárta az ügyet: a vizsgálóbíró az ügyészség kérésére, érdemi bizonyítékok hiányában megszüntette a két lány eltűnésével kapcsolatos nyomozást. Három évvel később a Vatikán zöld utat adott a római Via Pón található vatikáni nunciatúra épületében végzett restaurálási munkálatok során talált csontok DNS-vizsgálatára: összevetették Emanuela Orlandi DNS-ével, de ez nem hozott pozitív eredményt.

„A parlamentben egy olyan vizsgálóbizottság létrehozásán dolgozunk, amely segíti majd a nyomozók munkáját, a következő hetekben ebbe az irányba fogunk gyorsan elmozdulni” – nyilatkozta Roberto Morassut olasz képviselő, aki parlamenti vizsgálóbizottságra vonatkozó javaslatot terjesztett elő Emanuela Orlandi ügyében és még két másik ügyben.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás és fotó: Avvenire

Magyar Kurír