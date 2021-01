A Vatikáni Múzeum februárban tervezi újranyitni kapuit

Az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a közösségi oldalakon a Vatikáni Múzeum követőinek száma, köszönhetően a Kommunikációs Dikasztériummal való együttműködésnek, illetve a Face to face című videók közzétételének is – mondta el az igazgató, aki megerősítette, hogy szándékukban áll február elsején újra fogadni látogatókat. „Nem tudjuk biztosan, de ha a körülmények megengedik, szeretnénk újranyitni” – fogalmazott.

Korábban január 16-ig tervezték a zárva tartást, ezt azonban további 15 nappal meghosszabbítják, és valószínűleg február 1-jén nyitnak ki, a Szentszék Kormányzóságának vezetői döntése alapján. „A Vatikáni Múzeum különböző tárlatainak és épületrészeinek hét kilométernyi útvonalán a nyári nyitvatartási időszakban tapasztalt látogatói számok és a következő hónapokra előrevetített látogatási adatok nem jelentenek egészségügyi kockázatot. Éppen ezért nagyon jó lenne, ha újra megnyithatnánk a vatikáni gyűjteményeket a nagyközönség előtt” – mondta az igazgató.

Barbara Jatta január 14-én részt vett az olasz műemlékvédelmi és turisztikai miniszter által megnyitott online konferencián, amit Több múzeum: a múzeumok jövője – válság és újjászületés, változások és új színterek címmel tartottak.

A múzeumok jövőjéről szóló online találkozót a Firenzei Kulturális Tanács szervezte azzal a céllal, hogy megvitassák a múzeumi struktúrák megújulásának lehetőségeit. A hagyományos megőrzési funkciók mellett most új ismeretterjesztési formák is megjelentek a különböző platformok és újító technológiák használata révén.

„Óriási volt az érdeklődés nemcsak a honlapunkon, hanem YouTube-csatornánkon és Instagram-oldalunkon is. A szigorú zárlat idején ez az érdeklődés hatványozottan megnőtt” – magyarázta Barbara Jatta. „Bizonyára közrejátszott ebben az, hogy az Instagramon naponta közzétettünk bejegyzéseket a Szentszék Kommunikációs Dikasztériumával együttműködve. A rövid Face to Face videók is azt a célt szolgálták, hogy megmutassuk: a Vatikáni Múzeum zárt ajtók mögött is működik. A kurátorok, az egyes részlegek munkatársai, a restaurátorok elmesélték ezekben a videókban, min dolgoznak. Az általunk végzett felmérés szerint sokan felkeresték a közösségi oldalakat a szigorú karantén alatt, míg a nyitvatartás idején kevesebben. Azt reméljük, hogy megnyithatunk, és a két dolog párhuzamosan futhat majd. A kedvezményes jegyeknek köszönhetően is több fiatalt láttunk a közönség soraiban, 18 és 30 éves kor között.”

Az igazgató emlékeztetett, a Vatikáni Múzeum soha nem állt le. „Március 9-én teljesen bezártunk, pár embert leszámítva senki nem járt be dolgozni. Június elsején újranyitottunk, majd november 6-án újra be kellett zárni kapuinkat a nagyközönség előtt. Azóta azonban minden restaurátor és az összes dolgozó bejár a múzeumba – felváltva, az egészségügyi biztonsági előírásoknak megfelelően –, és hozzájárul működéséhez. A kiadói részleg eddig sem állt le, a kutatás a részlegeken, a restaurálási tevékenység, a műhelyek és a laboratóriumok működnek. A Vatikáni Múzeum gyűjteményeinek megőrzésére és bővítésére irányuló munka is tovább folyt, annál is inkább, mert szabadabbak vagyunk” – magyarázta Barbara Jatta. Más külföldi múzeumok vezetőivel konzultálva kiderült, hogy hasonló protokollt alkalmaztak ebben a rendkívül összetett helyzetben. Igyekeznek felhasználni az alkalmat most, hogy függőben vannak a kiállítások és a rendezvények, hogy a gyűjteményekre összpontosítsanak, karbantartsák a kiállító- és tárolóhelyiségeket, a katalógusokat, illetve a kutatással és a kiadványokkal foglalkozzanak.

„Ebben az időszakban az egyetlen dolog, ami hiányzik, az az intézményünk alapvető része, vagyis a közönség” – mondta el a Vatikáni Múzeum igazgatója. Az olasz kormány szándéka, melyet Dario Franceschini műemlékvédelmi és turisztikai miniszter is megerősített, hogy megnyissák a múzeumokat az úgynevezett sárga övezetben a hétköznapokon – ezt nagy várakozás előzi meg az egész múzeumi szektorban.

Olaszországban január 11-től ismét különböző színekkel jelölik, hogy az egyes régiókban mekkora a járványveszély. Azt a régiót, ahol a vírus reprodukciós rátája egyes érték fölé emelkedik, narancssárga, vagyis közepesen veszélyes területnek nyilvánítják. Szombaton és vasárnap egész Olaszország narancssárga területnek számít. Vasárnaptól – a központi adatok és a helyi önkormányzatok kérései alapján – Lombardia és Bolzano a vörös zónába kerül, tizenhárom régió (Abruzzo, Calabria, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta és Veneto) narancssárga besorolású lesz, míg a többi régió sárga, vagyis ott alacsony a járványveszély. (Szicília narancs besorolást kapott, de a kormányzója vörös zónának nyilvánította a szigetet.)

A kétféle sárga fokozat közötti gyakorlati különbség, hogy a narancssárga régiók határait csak engedéllyel lehet átlépni, és ezekben a régiókban a városok közötti közlekedés is korlátozott. A közepesen veszélyes térségekben a vendéglátóhelyek kizárólag elvitelre dolgoznak, az alacsonyabb veszélyességi fokozatú térségekben a kávézók és éttermek este hatig nyitva tarthatnak. A sárga besorolású tartományokban engedélyeznék a múzeumok megnyitását is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír