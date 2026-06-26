A versengés ideje elmúlik, de az értékek megmaradnak – Úszókat fogadott Leó pápa

Június 26. és 28. között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében a rangos viadalt, mely a világ egyik legrégibb nemzetközi úszóversenye és az Örök Város után a Sette Colli, vagyis a Hét Domb címet viseli. Több mint hétszáz sportoló – köztük magyarok is – méri össze tudását a megmérettetésen, amely egyben az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye is. Az Olasz Úszószövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta XIV. Leó pápa.



Gyógyír testnek és léleknek

A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek – kezdte beszédét a pápa. Összehangolja az emberi személyiség különböző dimenzióit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség.

A sport, különösen az élsport próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti: mennyire motiváltak.

A víz jelentése a sportban és a kereszténységben

A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges: hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körülöleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyaméhtől kezdve hozzánk tartozik:

ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel.

Nekünk, keresztényeknek pedig a víz a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.

Békés találkozás és testvériség

A Szentatya örömére szolgál az is, hogy

a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül.

Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világ jelét, amelyet akarunk: hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak.

Az audiencia résztvevőit Szent Piergiorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva a pápa szívből jövő áldását adta rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír