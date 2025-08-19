Idén is a Vértesben táboroztak a Veszprémi Egyetemi Lelkészség tagjai

A táborozók első nap Kulcsár Dávid egyetemi lelkész vezetésével a székesfehérvári Bory-várat tekintették meg, majd délután a Szent István-székesegyházban vettek részt püspöki szentmisén.

A fiatalok a második napot a vértessomlói Sarlós Boldogasszony-kegytemplomban szentmisével indították, majd a Kálvária megtekintése után a Vitányvár felé vették az irányt. Délután a tatai Cseke-tó körül tettek egy sétát, ezt követően pedig a városban vacsoráztak. Késő délután értek vissza Kecskédre, ahol idegenvezetéssel tekinthették meg a régi iskolából átalakított falumúzeumot. Az egyetemistáknak itt lehetőségük volt nemcsak a falu, hanem saját múltjukba is visszatekinteni, hiszen megannyi tárgyról jutottak eszükbe saját szüleik, nagyszüleik, dédszüleik.

Szerdán a táborozók Komáromot és Észak-Komáromot látogatták meg, ahol a városi séta után bejárták a Monostori Erődöt, ami több magyar és nemzetközi filmnek, illetve sorozatnak is díszleteként szolgált. Délután, Kecskédre visszaérve Batin Péter tanúságtételét hallgatták meg, aki zarándokútjairól mesélt. Kora este Dávid atya a kecskédi Szent Anna-templomban celebrált szentmisét, melynek keretében egy aranylakodalmát ünneplő helyi házaspár pápai áldásban részesült. A napot jó hangulatú főzős-beszélgetős este zárta, ahol az egyetemistáknak lehetőségük volt még jobban megismerkedni a kecskédiekkel.

A csütörtököt Esztergomban töltötték a táborozók. Most Balázs harangszakértő vezetésével megtekintették a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyház altemplomát, harangjait és kupoláját, majd szentmisén is lehetőségük volt részt venni. A vacsorát a szomszédos Párkányban fogyasztották el.

Az utolsó nap szentmisével indult a tatai Szent Imre-templomban. Ezt követően a Tatai Fényes Tanösvényen gyönyörködtek a természet szépségeiben. A nap hátralévő részét a szomszédos fürdőben töltötték.

A lelkészség tagjai ismét öt felejthetetlen napot töltöttek Vértesalján és környékén, ahol a látnivalókon túl lelki élményekkel is gazdagodtak.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

