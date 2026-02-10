A Veszprémi Érseki Könyvtárban öt példányt is őriznek a Káldi-bibliafordítás első kiadásából

Már az 1114-es esztergomi zsinat elrendelte, hogy a szentmiséken az apostoli leveleket és az evangéliumot magyar nyelven is fel kell olvasni. A 15. században Báthori László pálos szerzetes teljes Szentírás-fordítást készített, ám ez a munka a történelem viharaiban elveszett. Ránk maradt viszont a Jordánszky-kódex, amelyet a Margit-szigeti domonkos nővérek használtak, és amely 1516–1519 között készült, a Szentírás jelentős részét megőrizve szép magyar nyelven.

Ebben a gazdag hagyományban kap különleges helyet Káldi György bibliafordítása, amely már 1608-ra elkészült, ám a kiadásra csak 1626-ban nyílt lehetőség.

A megjelenést olyan meghatározó egyházi és történelmi személyiségek támogatták, mint Pázmány Péter és Bethlen Gábor. A Káldi-biblia végül Bécsben, Formika Máté nyomdájában látott napvilágot.

A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár Káldi György bibliafordításának első, 1626-os kiadásából öt példányt is őriz.

A Káldi-féle bibliafordítás nemcsak teológiai, hanem kulturális kincs is. Nyelvezete magyaros, világos, imádságra hívó. Nem csupán olvasmány, hanem lelki útitárs: olyan szöveg, amely ma is képes megszólítani az embert, eligazítást adni, vigasztalni és bátorítani.

A kötet eleven tanúságtétel arról, hogy Isten igéje évszázadokon át formálta hitünket, nyelvünket és kultúránkat.

A jubileumi Káldi-év arra hív, hogy kézbe vegyük a Szentírást: otthonainkban, közösségeinkben, imacsoportjainkban. Olvassuk, elmélkedjünk rajta, és engedjük, hogy Isten igéje ma is táplálja lelki életünket, irányt mutasson döntéseinkben, és megerősítsen a mindennapok útján.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír