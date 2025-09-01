A veszprémi főszékesegyház Szent Imre-mellékoltárán helyezik majd el Bódi Mária Magdolna ereklyéit

A veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban jelenleg négy vértanú ereklyéjét őrzik. A boldoggá avatás után azonban újabb különleges relikvia kerül ide: Bódi Mária Magdolna, a 23 évesen vértanúhalált halt szűz földi maradványai.

A főszékesegyház ónixoltárában a magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – ereklyéi kaptak helyet, míg a mellékoltárok oltárlapjaiban négy ókeresztény vértanú – Szent Urbánusz, Szent Jusztinusz, Szent Teofil és Szent Blandina – relikviáit helyezték el.

Most, hogy Bódi Mária Magdolna ereklyéi is ide kerülnek, a veszprémi főszékesegyház még inkább a szentek és vértanúk otthona lesz – emlékeztetve mindnyájunkat a hit, a tisztaság és az áldozat örök értékére.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír