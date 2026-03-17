A veszprémi várnegyed Szent Imre-templomában megkezdték a felújított orgona visszaépítését

Az épület a felújítás során nemcsak külső megjelenésében újult meg, hanem a belső terek is teljes körű restauráláson estek át. A cél az, hogy a templom minden tekintetben visszanyerje eredeti szépségét. A munkálatok különleges része az orgona felújítása. A hangszert a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra szakemberei restaurálták, akik most megkezdték visszaépítését a templom karzatára.

Budavári Attila, a cég tulajdonosa és ügyvezetője elmondta: a templom orgonáját 2021 augusztusában bontották el, majd belső részeit a pécsi műhelyükbe szállították, ahol teljes felújításon esett át. Az orgonaszekrényt Pákh András farestaurátor-műhelyében kezelték és restaurálták, ahol a faanyag impregnálása és az eredeti megjelenés visszaállítása volt a cél.

A felújítás során az orgona gyakorlatilag minden alkatrészét átvizsgálták és szükség esetén megújították. A hangszer belsejében található több tízezer apró alkatrészt – köztük a bőrből készült membránokat és fúvókat – restaurálták vagy kicserélték. A szakemberek minden esetben az eredeti anyagokhoz és technológiákhoz igazodva dolgoztak.

Az orgona különlegessége, hogy kétmanuálos, pneumatikus szerkezetű hangszer, amelynek mintegy 835 sípja van. A restaurálás során ezek is megtisztultak, és eredeti állapotuknak megfelelően állították helyre őket.

Budavári Attila azt is elmondta: a felújítás eddig közel háromezer munkaórát vett igénybe, és a befejezésig még további száz-kétszáz munkaóra vár a szakemberekre. Az orgonát a pécsi műhelyben már teljes egészében összeszerelték és beállították, a helyszínen most a visszaépítés és az úgynevezett intonáció, vagyis a sípok hangerejének és hangszínének finomhangolása következik.

A munkák befejezése után generálhangolás következik, amelynek eredményeként a hangszer ismét teljesértékűen szólalhat meg a templom megújult akusztikai terében.

A restaurálás külön érdekessége, hogy az orgona játszóasztalát Budavári Attila dédapja és annak testvére készítette több mint 110 évvel ezelőtt, így a mostani munkálatok egyfajta családi örökség folytatását is jelentik.

A templom és az orgona felújítása a veszprémi várnegyed megújulásának egyik fontos állomása. A munkálatok befejeztével a Szent Imre-templom ismét méltó módon szolgálhatja a liturgikus életet és a közösségi alkalmakat a történelmi vár szívében.

Forrás, fotó és videó: Veszprémi Főegyházmegye

