A vietnámi karitász a fiatalok digitális képzésével vív harcot az emberkereskedelem ellen

A Statista globális statisztikai portál idei júniusi jelentése szerint 2008 és 2023 között az emberkereskedelem áldozatainak száma világszerte több mint négyszeresére nőtt, 30 ezerről csaknem 134 ezerre. A Fides missziós hírügynökség kifejtette, hogy e drasztikus növekedés egyik elszenvedője Vietnám.

Manapság az emberkereskedőknek nem kell fizikailag találkozniuk az áldozataikkal ahhoz, hogy becsapják és megtévesszék őket. A közösségimédia-felületek a bűnözök számára „termékeny talajjá” váltak. Az online csalások kiugró száma miatt sok vietnámi költözött a szomszédos országokba, például Kambodzsába, Laoszba, Mianmarba és Kínába, ami nemzeti válságot és súlyos társadalmi problémákat okozott.

A jövő generációinak védelme

Teresa Pham Ninh Khanh Hau nővér, a Hung Hoa-i egyházmegyei karitász munkatársa több mint száz tinédzserrel találkozott, hogy megtanítsa őket arra, hogyan ismerhetik fel a csalásokat, és tudatosítani bennük az emberkereskedelem veszélyeit. A Tien Non-i plébánián – az ország egyik, még mindig rizstermesztéssel foglalkozó területén – az információhoz való hozzáférés hiányos, emiatt a biztonságos migrációval és az emberkereskedelemmel kapcsolatos ismeretek igen korlátozottak.

A vietnami Caritas Hue a biztonságos migrációt támogató és emberkereskedelem megelőzéséért felelős bizottságán keresztül nyújt útmutatást és megbízható információkat az általa elért embereknek, különösképpen is felhívva a figyelmet az interneten gyakran előforduló félrevezető információtípusokra.

A vietnámi Közbiztonsági Minisztérium szerint az országban a közelmúltban több száz olyan online csalási ügyet vizsgált ki, amelyek emberkereskedelembe torkolltak. Számos áldozatot kimentettek, illetve határon belüli és nemzetközi szinten mozgó emberkereskedő-hálózatokat is felszámoltak.

A változás reményében

Csak 2024-ben a bűnüldöző szervek mintegy 163 emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyet tártak fel és vizsgáltak ki, 2025 első felében pedig 120 ilyen ügy volt. Az ország lakosságának 73 százaléka használja a közösségi médiát, így Vietnám az egyik olyan állam, ahol a legmagasabb az internet- és közösségimédia-felhasználók száma: több mint 72 millió emberről van szó. A Fides jelentése szerint a felhasználók 17 százaléka 13 és 24 év közötti. A Vietnámban élő közel 24,7 millió gyermeknek csaknem 97 százaléka napi 5–7 órát tölt az interneten.

Iránymutatás és megbízható információk nélkül ezek a tinédzserek és fiatal felnőttek egyre inkább ki lesznek téve az online csalások és az emberkereskedelem növekvő veszélyének a folyamatosan bővülő közösségi média világában.

Fordította: Dénes Gabriella

Forrás: Romkat.ro/Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír