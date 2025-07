A világ fiataljai a szentévi jubileumon „megszállták” Rómát – Élni akarnak, nem csak éldegélni

Az ifjúsági jubileummal megváltozott Róma képe. Az amerikai, japán és német turisták, akik a nyári hónapokban megtöltik az olasz fővárost, most átadták helyüket a lányok és fiúk tömegének, akik azért jöttek, hogy megünnepeljék a szentévet XIV. Leó pápával együtt. Az egyházmegyék színes zászlói, pólói, sapkái, kendői láthatók a metróban, az utcákon, a buszokon, a bárokban, énekük és hangszeres zenéjük hallatszik mindenütt.

Rómában nagy szeretettel várták a fiatalokat

Az Örök Város készségesen és tárt karokkal fogadta a vendégeket: a zarándokok előtt 270 plébánia, 400 iskola, 40 iskolán kívüli helyszín, sportcsarnokok kapui nyíltak meg. Az étkezésekre 20 helyet alakítottak ki, ahol a regisztrált zarándokoknak kiosztják az ebédet és a vacsorát.

A szent kapu felé

Természetesen a Szent Péter tér környékén koncentrálódik leginkább ez a vidám és színes, fiatalokból álló tömeg. A csoportok a szent kapu felé indulnak. Az önkéntesek, akik az Evangelizáció Dikasztériuma által a zarándokok fogadására felállított pavilonban fából készült keresztet osztanak a regisztrált zarándokoknak, nem pihenhetnek. A Szent Péter-bazilika felé induló csoportok szünet nélkül váltják egymást. A Piazza Pián az önkéntesek pavilonja mellett ott van a VolaInRete nevű sátor is, egy önkéntes kezdeményezés, amelynek célja a zarándokok fogadása, információk nyújtása: elmondják, melyik buszra szálljanak, hová menjenek, hol tudnak étkezni.

Ukrajnából is sok fiatal érkezett

Marta, aki ukrán zászlót visel, barátaival együtt érkezett, a háború sújtotta ország különböző régióiból jöttek: Donyeckből, Kijevből, Irpinyből. A csoportot, amelyet egy szerzetesnővér kísér, egy ukrán plébániák által indított kezdeményezés keretében alakították ki: jegyeket sorsoltak ki a jubileumon való részvételre. Ezeknek a lányoknak a remény és az élő hit konkrét jele, hogy Rómában lehetnek, remény nemcsak számukra, hanem országuk számára is, amely továbbra is erőszak és bizonytalanság színtere. „Az, hogy itt vagyunk, lehetővé teszi számunkra, hogy más országok keresztényeinek bátorítását élvezzük” – mondja Marta, aki Irpinyből, a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió által okozott pusztítás szimbólumává vált városból származik. „Itt megoszthatjuk – folytatja Marta – életünk történeteit, tapasztalatainkat, az erőnket, amellyel tudunk szeretni, imádkozni és harcolni azokért a dolgokért, amelyekben hiszünk. Arra számítunk, hogy olyan emberekkel találkozunk majd, akik befogadnak, támogatnak minket, és megosztják velünk azt a fényt, amelyet Krisztus által hordoznak, és amelyet mi is hordozunk. Nagyon nagy szükségünk van rá.”

Marta tudja, hogy a Szentatya bizonyára békét hirdető és bátorító szavakat fog mondani országának. „A figyelem, amelyet XIV. Leó pápa Ukrajnának szentel, nagyon fontos, és nem csak a hívők számára. Nekünk, ukránoknak, amikor a közösségi médiában vagy általában a médiában bátorító üzeneteket olvasunk más országokból vagy a pápától, erőt ad, megerősíti hitünket. Kijevben élni azt jelenti, hogy minden éjszakát a bombázástól védő óvóhelyeken kell tölteni: nehéz ott élni és dolgozni. Ez a támogatás – teszi hozzá a lány – igazi erő és remény forrása számunkra, amely segít ellenállni a hétköznapokban előtörő elkeseredésnek.”

Béke Libanonnak és a világnak

Giorgio Libanonból származik, egy olyan országból, amelyet erősen érint az 2023. október 7. óta az egész Közel-Keletet megrázó konfliktus. Egy 45 fős csoporttal érkezett Rómába, hogy érezze az egyetemes Egyház szeretetét. „Azért vagyok Rómában, életemben először, hogy közel legyek Istenhez. Gyönyörű látni, hogy emberek a világ minden tájáról idejönnek Krisztusért. Mindannyiunknak imádkoznunk kell a békéért, nemcsak Libanonban, hanem az egész világon. Ezért vagyunk itt mindannyian. Reméljük, hogy a pápa hamarosan meglátogatja országunkat, és reméljük, hogy végre egy békés Közel-Keleten fogadhatjuk őt.”

Vidékről érkezni az egyetemes Egyház ölelésébe

Michele 27 éves, Novara megyéből (Piemont tartomány) érkezett egy 26 fős csoporttal Rómába, egy szeminarista kíséretében. „A találkozások hetét várjuk, kezdve a ma esti szentmisével a Szent Péter téren. Az Egyház levegőjét akarjuk belélegezni. Egy kis faluból jöttünk, és számunkra fontos, hogy tudatosítsuk magunkban: egy testvérekből álló világ részesei vagyunk, akiket ugyanaz a kereszt ölel egybe. Sok más nemzetből származó ember vesz körül minket, akikkel biztosan osztozunk ugyanazokban a tapasztalatokban.”

Rómában Boldog Frassati jegyében

Orazio 21 éves, a biellai Szent Pál-plébániáról jött, és számtalan fiatal szívében élő vágyakat fogalmaz meg, amikor nagyon világos elképzelésekkel azt mondja, hogy ezekben a napokban „az ökológiáról, a környezetről, a reményről, a békéről, a közel-keleti és a világ más részein zajló konfliktusok megoldásáról kell beszélni. Olyan Egyházat akarunk, amely kiáll másokért és küzd a békéért. Mert ahogy Boldog Pier Giorgio Frassati – aki hozzánk hasonlóan szintén piemonti volt – mondta: »Nem csak éldegélni, hanem élni akarunk.«”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír