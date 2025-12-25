A zene a szívünk és a lelkünk nyelve – A Sacro Song képzés végzőseinek ünnepe Győrben

Veres András megyéspüspök távollétében a szentmisét Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mutatta be azokkal paptestvérekkel együtt, akik az énekes-gitáros együttesek közösségeiből érkeztek.



A keresztény könnyűzenei képzés az egyházmegyék és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola összefogásában és támogatásával, illetve egyéb hozzájárulásoknak köszönhetően valósulhatott meg. A győri kurzus négy hétvégén át tartott a Brenner János Hittudományi Főiskolán, ezt követően huszan vehették át oklevelüket. A képzésre jelentkezők között főleg gitárosok voltak, de volt egy billentyűs és egy csellista is.



Gloviczki Zoltán köszöntőjében rámutatott: Jézus megtestesülésére készülni leginkább közösségben tudunk. A képzés résztvevőiből is egy közösség született, amely észrevehető volt a hallott muzsikában.

„Kell egy zenei jelrendszer is, amivel hálát adhatunk.

Én két olyan nyelvet ismerek, amely mindenki számára egyformán világos, tiszta, egyértelmű és vitathatatlan. Az egyik ilyen a matematika, a másik a zene. Az egyik az elménk nyelve, a másik a szívünké és a lelkünké.

Persze nem is függetlenek egymástól. Ma a zene nyelvén mondtak köszönetet a testvéreink és mi mindnyájan. Szép ez, és egészen biztos, hogy tényleg áldásos” – fogalmazott a főiskola rektora.

Advent negyedik vasárnapján, a záró szentmisén a képzés résztvevői és az Eucharist zenekar végezték a zenei szolgálatot.

A szentmisét gálakoncert követte, amelyen a képzés végzősei – a képzés tanáraival, Gável Andrással, Gável Gellérttel, Gacsályi Róberttel és Szentpétery Mózessel kiegészülve – adtak több mint egy órás koncertet.



Gável András a dalokat összekötő rövid elmélkedésében a nemrég befejeződött Győri Egyházmegyei Zsinat mottójára utalva kijelentette,

a világnak valóban Krisztus kell.

A dicsőítő előadó hozzátette: nem lehetünk úgy Jézus fényének hordozói, ha nem vagyunk egységben vele. Ám a vele megélhető egység elválaszthatatlan az ő keresztjétől. Ha át tudjuk ölelni a keresztet, akkor fogunk tudni találkozni Jézus Krisztussal, és ezt a kapcsolatot észre fogják venni a környezetünkben.

A koncert végén

a képzés tanárai arra buzdították a jelenlévőket, hogy éljenek a Sacro Song győri végzőseinek újonnan megszerzett kompetenciáival, hiszen a helyi közösség szolgálatára sajátították el azokat.

Az okleveles zenei szolgálók az „Istennek, igényesen, veled” mottóval fémjelzett képzéshez híven fogják gazdagítani az egyházközségek belső lelki életét.

Forrás: Sacro Song

Fotó: Nagy Lajosné Katalin

Magyar Kurír