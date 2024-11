Advent Fehérváron – Sajtótájékoztatót tartottak a karácsonyváró programokról

Az ország egyik leghangulatosabb karácsonyi vásárával, adventi fényekkel, a gyertyagyújtások előtt és után népszerű énekesek, kórusok koncertjeivel és számos ünnepi programmal vár mindenkit Székesfehérvár belvárosa decemberben. A karácsonyváró készülődésben idén is lesz lehetőség az elcsendesedésre is a püspöki palota adventi udvarában.

Az advent szép és varázslatos időszak. Sok-sok örömre kapunk ilyenkor meghívást, ám fontos volna köztük azt az örömet is megtalálnunk, amely nem a „praktikus örömök” sorába tartozik.

Az lenne igazán szép, ha a szívünk és a lelkünk örömét advent csöndességében elmélyedve tudnánk megtalálni, és az Úrral való találkozás örömére is tudnánk készülni.

Az elcsendesülős adventi udvarral és a roráté misékkel ebben szeretnénk segíteni az embereket – fogalmazott az adventi programokról szóló sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök.

Cser-Palkovics András polgármester elsőként annak a sok embernek, kollégának fejezte ki köszönetét, akik hetek óta dolgoznak azon, hogy a következő napokban advent kis csodái megélhetők legyenek. December 1-jén, vasárnap este a főpásztorral közösen gyújtják meg az első gyertyát, és felkapcsolják a város ünnepi fényeit. Rámutatott: ugyan fontosak a fények, a díszek, a külsőségek, de lelkünkben és szívünkben is ünneplőbe öltözve lehet csak igazán készülni, várni a karácsonyt.

A sajtótájékoztatón Lehrner Zsolt alpolgármester, a belváros önkormányzati képviselője hozzászólása után Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője ismertette a programsorozat kiemelt elemeit.

Az óriási fenyő alatt ismét elindul a gyerekek kedvence, a kisvonat. Lesz a betlehem, fotópontok csábítanak egy kis pihenésre, a Vasvári Pál utca pedig a karácsonyi csodák utcájává válik. Vasárnaponként koncertek várják majd a fehérváriakat a Városház téren. A városháza idén is központi helyszín lesz, ahol december 1. és 23. között minden nap 17.30-kor kinyílik egy ablak az élő adventi naptárban: színészek, énekesek, zeneiskolások, sportolók és mások lepik meg az arra járókat. December 6-án idén is Mikulás-műsort láthatnak a gyerekek a Városház téren.

A püspöki palota kapuit november 30-án 10 órakor nyitják meg, és minden hétvégén 10 és 19 óra között, december 16. és 21. között pedig hétköznapokon is várják 15-től 19 óráig az ide betérni szándékozókat – ismertette Ugrits Tamás pasztorális helynök, irodaigazgató a püspökség programjait. Az első gyertyát november 30-án, szombaton 16.30 órakor gyújtja meg Spányi Antal megyéspüspök, a színpadon a Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak műsorát láthatják – így lesz ez december 7-én, 14-én és 21-én is. A látogatóközpontban kézműves foglalkozásokat is szerveznek, ezeken regisztráció után vehetnek részt az érdeklődők.

„Tárjátok ki a szíveteket” címmel indította útjára néhány napja a Katolikus Karitász országos adventi segélysorozatát, amelynek részleteiről Máté Hortenzia karitászigazgató beszélt a sajtótájékoztatón. A püspökség adventi udvarában lévő karitászsátorban is lesz lehetőség adományozásra az Angyalbatyu program keretében, ahol örömmel fogadják a felajánlott játékokat.

A sajtótájékoztató végén Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója bejelentette, hogy az Egyházmegyei Múzeum gyűjteményének első tárgya, egy rendkívül értékes, magas művészi kidolgozással készült 15. századi gótikus kehely került a Magyar Posta idei ünnepi bélyegére. A középkori kelyhet Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök restauráltatta saját költségén, majd a székesfehérvári szemináriumnak adományozta, amely tulajdonképpen a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum megalapításának is tekinthető. A bélyeghez képeslapot és borítékot is készített az egyházmegyei múzeum, amelyek a bélyeggel együtt megvásárolhatók a Barátok Boltjában.

