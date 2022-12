Adventi áhítatra várták a kaposvári szépkorúakat

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” – idézte a Szentírás szavait imádságában Gyurkó Donát metodista lelkész, akinek szavait követően Varga László megyéspüspök a békességteremtésről beszélt.

Az angyalok dicsőséget zengenek az Istennek, és azt mondják, hogy „békesség a földön minden jószándékú embernek”. Körülöttünk háború dúl, nagyon sok a megosztottság, a viszály, a harag a társadalomban is, a szívünkben is és a kapcsolatainkban is. Jézus boldognak mondja a békességteremtőket.

Milyen szép lenne, ha ez a karácsony a békességteremtésről szólna kinek-kinek a szívében. Ha le tudnánk győzni a haragot, a gyűlölködést egészen egyszerű módon: megbocsátanánk és bocsánatot kérnénk.

A békességteremtéshez a szívünkben nagyon fontos a bűnbánat, bocsánatkérés és a megbocsátás, illetve az, hogy növekedjünk a szeretetben. Ennek egyszerű eszköze van: gyakoroljátok a hálaadást!

Ma hány dologért adtál hálát? Mit köszöntél meg Istennek, a családodnak, embertársaidnak?

Mi lenne, ha karácsonyig és utána is legalább naponta három dolgot megköszönnénk?

Mindennap, de mindig új három dolgot. Mindennap van olyan, amiért köszönetet mondhatunk, hálát adhatunk, s akkor biztos, hogy növekszik bennünk a szeretet, az öröm, és békességteremtő, jóakaratú emberekké válunk – fogalmazott a megyéspüspök.

Petró László református lelkipásztor a családban történő gyógyulásról osztotta meg gondolatait. – Ahhoz, hogy a gyógyulás megtörténjen, kellett Mária önzetlensége, alázata és öröme. Mindaz, amit egy asszony hozzá tud tenni az élethez. Kellett József elfogadása és tisztasága is, illetve az, hogy a jövőbe tekintsen, gondoskodva a rábízottakról.

Gyönyörű kép, amint ott állnak hárman a jászolban fekvő Kisjézussal, és árad róluk, hogy a gyógyulást is az teszi teljessé, amikor a Világ Világossága megérkezik.

A gyógyulás ott van, ahol befogadják az Isten fiát. Nekünk, embereknek is megvan a feladatunk a világ gyógyításában, de ez nem megy anélkül, hogy ne találkoznánk az Ünnepelttel

– emelte ki Petró László, akinek szavait Hegedüs Gábor evangélikus lelkész imája követte.

Az áhítat után a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjainak előadása következett, majd Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

Jó újra találkozni és ebben a meghitt közegben együtt hangolódni az ünnepre, együtt várni Jézus megszületését. A mai éppen a huszonötödik alkalom, amikor karácsony előtt belenézhetünk egymás szemébe, megölelhetjük egymást és bizonyságot tehetünk az egymás iránti szeretetről és tiszteletről. Ezért találkozunk évről évre – fogalmazott a polgármester. Végül Giacomo Pedranzini, a vendéglátó Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgatója köszöntötte a szépkorúakat.

Az ünnepi alkalom közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



