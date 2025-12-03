Adventi gyertyagyújtás Egerben

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont díszudvarán november 29-én, advent első vasárnapjának előestéjén ünnepélyesen meggyújtották az első adventi gyertyát. Az egybegyűlteket Hernádfői Csaba igazgató köszöntötte.

Az ünnepélyes gyertyagyújtásra az egri Jó Pásztor Óvoda óvodásai az ünnepvárás hangulatáhhoz illő verses-énekes műsorral készültek.

A készület idejéről szóló evangéliumi részletet Buda Péter, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, a Fájdalmas Anya Plébánia plébánosa olvasta fel.

Rövid elmélkedésében úgy fogalmazott:

az adventi idő elején nem a karácsonyra irányul a figyelmünk, hanem arra, hogy az Úr eljövetelekor, az ítélet napján találkozunk vele.

Jézus azonban azt is elmondja: virrasszatok, álljatok készen. Így tudatja, hogyan kell várnunk. Az advent színe a lila. A bűnbánat színe mutatja, hogy mindig, mindennap meg kell térnünk, s így készüljünk a nagy találkozásra – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Végül Buda Péter atya megáldotta a koszorút és a jelenlévőket.

