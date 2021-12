Adventi kalauz a pozsonyi katolikusok honlapján

A gazdag programkínálat kapcsán Pozsony magyar lelkipásztora, Molnár Tamás megjegyzi, hogy „néha a kevesebb több. A sok jó kezdeményezés közül válasszuk azt, azokat, amikre lelkünknek, esetleg velünk együtt a környezetünknek leginkább szüksége van. Nincs értelme túlzottan sok mindenbe belevágni, szinte teljesíthetetlen tervek súlya alatt csalódottan kapkodni egyik dologból a másikba. A kiválasztott dolgokban azonban legyünk következetesek, kitartóak az egész adventi idő folyamán”.

Az idei adventi hetek lelkiségét is meghatározza még az ősszel Budapesten tartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, hiszen egy ilyen nagyszabású rendezvény lelki gazdagságából még sokáig lehet meríteni. Egy akkori ötlet alapján kapnak az idei advent egyes hetei is kifejező megnevezéseket, az első közülük a „remény hete”. A témában nem csak elgondolkodtató kérdéseket, de egy rövid fohászt és konkrét feladatot is kapnak a honlapra látogatók.

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség több mint hét éve működő, mindig naprakész honlapjának Advent 2021 rovatában tippeket találunk a családi adventi gyertyagyújtás menetére, ajánlókat szentmise-közvetítéseket, konferenciabeszédeket és egyéb értékes programokat illetően, de videó, vers, adventi imakalendárium is szolgálja a honlapra látogatók készülődését Jézus Krisztus születésének ünnepére.

Forrás és fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség



