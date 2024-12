Adventi lelkigyakorlatot tartott a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium

„Emeljük fel szívünket" mottó kísérte végig az idei, adventi lelkigyakorlatunkat. Ádám atya lelki vezetésével közelebb kerültünk az adventi időszak meghittségéhez. Ádám atya tanításában kiemelte: Ahogyan az apostolok is kérték Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, úgy mi is kérhetjük a jó ima kegyelmét. Ádám atya az imádság öt alapelvét mutatta be: az imádkozás tanulható; az imádság döntés és elhatározás kérdése; az imádságra nekünk van szükségünk; az imádság nem kizárólag a szép szavakban rejlik; az imádság gyakorlása jó irányban változtat meg bennünket.

Péntek este a Bárka-pince szentségimádásos hellyé alakult át. A gyertyák fényében csak ketten voltunk: az Úr és én.

Zalaegerszegi kirándulásunk során, Jani atyával és Robi atyával beszélgettünk az imádság fontosságáról, különböző formáiról és választ kaptunk számos kérdésre Istennel kapcsolatban. Meglátogattuk a Zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnáziumot és betekintést nyertünk a Mindszentyneumba.

A lelkigyakorlatot egy gitáros misével zártuk.

A hétvége remek lelki feltöltődés volt számunkra.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír