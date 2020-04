Afrikában is terjed a járvány, a Burkina Fasó-i bíboros is vírusfertőzött

A 75 éves Ouédraogo bíborost Burkina Faso fővárosának, Ouagadougou-nak egyik kórházába szállították. Jó állapotban van, munkatársai pedig vesztegzárba vonultak, mondta el a sajtónak az ország katolikus püspöki karának sajtószóvivője, Paul Dah. A bíboros az elnöke az afrikai kontinens püspöki karának, Afrika és Madagaszkár Püspöki Konferenciái Szimpóziumának (Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, SECAM). 2019 júliusában választották meg, miközben tíz éve vezeti az egyházmegyét és 2014-ben kreálta bíborossá Ferenc pápa.

Ouédraogo a második afrikai püspök, aki elkapta a koronavírus-fertőzést, korábban a nyugdíjas érsek, Séraphin François Rouamba tesztje is pozitív lett. Ő Koupelában él, és amint a fertőzés ténye biztos lett, március 19-én sürgősen kórházba szállították. A 78 éves nyugalmazott püspök állapota stabil – jelentette Laurent Birfuore Dabire, Dori püspöke március 25-én.

Burkina Fasó-ban van a legtöbb koronavírus-fertőzött egész Nyugat-Afrikában, 249 esetről szólt a március 31-i orvosi jelentés, amit a Johns Hopkins Egyetem koronavírussal foglalkozó központja adott ki. A vírus Afrika 47 országában terjedt el, Észak-Afrikában, Egyiptomban, Algériában és Marokkóban több mint 500 esetet jeleztek; Dél-Afrikából pedig 1300 fertőzött betegről szól a jelentés. Nigéria legnagyobb városában, Lagosban, a legnépesebb afrikai városban, amelynek 20 millió lakosa van, kötelező kijárási tilalmat rendeltek el.

Zimbabwe és Mauritius hasonló rendelkezéseket léptetett életbe, Dél-Szudán és Zimbabwe katolikus püspökei mindenféle nyilvános istentiszteleti tevékenység felfüggesztését rendelték el.

Korábban a pápa római helynöke, Angelo De Donatis bíboros került kórházba, miután koronavírus-fertőzést állapítottak meg nála március 30-án. Több olasz, francia, kínai és amerikai püspök teszteredménye is pozitív lett, a 67 éves Angelo Moreschi püspök pedig Bresciában elhunyt a vírusfertőzés következtében március 25-én.

Fordította: Bodó Márta

Forrás és fotó: Romkat.ro/Catholic News Agency

Magyar Kurír