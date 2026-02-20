Akarok-e „foglalkozni” a Jóistennel? – Nagyböjti ökumenikus áhítat a Honvédelmi Minisztériumnál

Nánai László alezredes, a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság evangélikus tábori lelkésze elmélkedésében a böjt mai jelentőségéről beszélt. Úgy fogalmazott: a böjt a protestáns egyházakban is „él és virul”, hiszen Jézus a Máté szerinti evangéliumban úgy fogalmaz, hogy a böjt természetes a hívő ember életében. Hangsúlyozta, hogy a böjt nem önsanyargatás, hanem a fölöslegtől való megszabadulás ideje, ami akár lehet a közösségi médiától való távolmaradás is.

Az embernek nem a kevés a problémája, hanem a túl sok”

– mondta, hozzátéve: a böjt a lélek „tavaszi nagytakarítása”, amely segít újra a lényegre figyelni.

A szentendrei helyőrségi lelkész a „látszat kultúrája” ellen is szót emelt. Kiemelte: a mai kor egyik legnagyobb kísértése, hogy elég tisztességesnek látszani, miközben a valóság háttérbe szorul. A böjti időszak ezzel szemben a csend, az elcsendesedés és az Istennel való személyes találkozás lehetőségét kínálja – tette hozzá. A puszta bibliai képét idézve arról beszélt:

a sivatag a hiány és a magány helye, ugyanakkor a megújulásé és a kegyelemé is.

Berta Tibor katolikus tábori püspök az áhítat végén hangsúlyozta: az Ószövetségben a böjt az Isten és népe közötti szövetség jele, abból fakadó gyakorlat volt, az Újszövetségben pedig a Krisztussal való kapcsolat adja meg valódi értelmét.

A nagyböjt lényege nem pusztán az étkezési szabályok megtartása, hanem az Istennel való kapcsolat rendezése.

A katonai ordinárius kiemelte: a böjt személyes döntés kérdése. „Akarok-e »foglalkozni« a Jóistennel?” – tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy a negyvennapos időszak kiváló alkalom az imádság elmélyítésére, a lemondás gyakorlására és a lelki megújulásra.

Az áhítat végén Berta Tibor hamvazást végzett azok számára, akik élni kívántak a szertartás lehetőségével.

A liturgikus eseményen részlet hangzott el Joel próféta könyvéből és a Máté evangéliumából; a zenei szolgálatot az MH BHD Budapest Helyőrség Zenekar adta.

