Akinek vize van, annak kincse van – Magyar támogatással fúrnak kutat a nigériai Obodoukwu járásban

A kút fúrása már elkezdődött. Esiobu Anayo Augustus (Ágoston atya) – aki 2000 óta él Magyarországon – teológiai tanár, békési plébános, az alapítvány kurátora telefonon tájékoztatta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Öröm-hír Sajtóirodáját a munkálatokról és a nehéz körülmények között élő lakosok ivóvíz-ellátásáról.

Nigéria a több mint 220 milliós lakosságával Afrika legnépesebb országa. Obodoukwu járásban az ivóvízhez jutást Magyarországról a Hungary Helps Program és magánszemélyek is támogatják. A magyar támogatással készülő kutakat Szent Erzsébet-kútnak nevezik el, amit tábla is jelez majd; rajta a támogatók neveivel, így a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét is mint adományozót feltüntetik.

„Akinek vize van, annak kincse van” – fogalmazott Ágoston atya. Mint mondta, még a nagyobb városokban sincs vezetékes ivóvíz. Tehetősebb emberek kutat fúratnak, a vizet palackozzák, zacskózzák és eladják, de a sűrűn lakott településeken rossz a víz minősége. Palackozott vízhez csak a gazdagabb emberek juthatnak, a szegények csak a zacskózottat tudják megvásárolni. Az, hogy fizetni kell érte, már önmagában korlátozza az élethez szükséges vízhez való hozzáférést.

Még egy lehetőség van ingyen vízhez jutni: a patakokból. Van olyan település, amelyet három patak szel át, de több falu nem rendelkezik ezzel a természet adta lehetőséggel, és az embereknek naponta 10-12 kilométert kell gyalogolniuk ahhoz, hogy vízhez jussanak.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatásából Obodoukwu járás Umuagbadagwo településén létesítenek kutat, amely magasan fekvő területen helyezkedik el, és a kútfúrás szempontjából nehéz terepnek számít; ráadásul a munka igen költséges, hiszen 500-600 méter mélyen találnak csak tiszta ivóvizet. A kutat a népszerű piachoz közel eső helyen létesítik, ahova tíz településről érkeznek nap mint nap az emberek vásárolni. Az általában másfél-két hétig tartó fúrási munkálatok már egy hónapja befejeződhettek volna, de a föld beomlása miatt kétszer is újra kellett kezdeni a munkát.

Ágoston atya azt is elmondta, hogy a templomokban már kihirdették, hogy a kútból nyert vizet tilos pénzért eladni. A kutak átadását, megáldását mindig nagy ünnepség kíséri – erről az eseményről is tájékoztatást ad majd az egyházmegye.

Az adományozás egy barátságnak köszönhetően valósult meg, amely a váci szemináriumban több mint húsz évvel ezelőtt szövődött Palánki Ferenc, a szeminárium akkori spirituálisa és Esiobu Anayo Augustus volt szeminarista között. Barátságuk azóta is tart.

Az adományozás már egy évvel ezelőtt szóba került, és 2023. június 22-én a nigériai orlui egyházmegye püspöke, Augustine Tochukwu Ukwuoma debreceni látogatásakor a szóbeli megállapodás is megszületett. Palánki Ferenc megyéspüspök a találkozón támogatásáról biztosította a nigériai egyházmegyét, valamint felajánlotta két nigériai szeminarista taníttatását, illetve egy nigériai lelkipásztor ellátását magyarországi tanulmányai alatt, akik bekapcsolódnak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális életébe is.

A Szegény és Üldöztetést Elszenvedő Gyermekekért és Családjaikért Alapítvány nemcsak a nehéz sorsú afrikai embereket támogatja, hanem segít Európában a háborús térségben, Ukrajnában, valamint Magyarországon is nemcsak anyagi, hanem erkölcsi támogatást is adva. A rászorulók naponta kérnek tőlük segítséget gyógyszerkiváltásra, egészségügyi szolgáltatásokhoz jutás segítésére, élelmiszerre, tüzelőanyagra stb., amely kéréseket a rászorultság ellenőrzése után igyekeznek teljesíteni. Az alapítvány célja az élet megmentése.

Szegény és Üldöztetést Elszenvedő Gyermekekért és Családjaikért Alapítvány

Székhely: 5630 Békés, Széchényi tér 3.

Bankszámlaszám: OTP 11733072-27256321

E-mail: ayola@freemail.hu

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír