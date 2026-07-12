Akkreditált szociálisvezető-képzés indul szeptembertől a Szent Atanáz hittudományi főiskolán

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó vezetők számára a vezetőképzés kötelező.

A Szent Atanáz-főiskola örömmel értesíti az érdeklődőket, hogy 2026 szeptemberében elindítja az akkreditált szociálisvezető-képzését.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a vonatkozó EMMI rendelet alapján az alapozó vagy a megújító képzés teljesítésére kötelezettek, valamint azokat is, akik elhivatottságot éreznek a téma iránt, és szeretnének fejlődni ezen a területen.

Jelentkezési határidő: július 31.

A modern szervezetirányítás megköveteli a vezetői kompetenciák folyamatos fejlesztését. A képzés célja, hogy a szociális ágazatban dolgozó vezetők olyan gyakorlati tudásra tegyenek szert, amellyel hatékonyabbá és eredményesebbé tehetik mindennapi munkájukat. Egy felkészült vezető pozitív hatással van a teljes szervezet működésére, ezáltal közvetlenül növeli az ellátottak biztonságát és a segítségnyújtás színvonalát.

A hallgatók olyan megbízható módszertant sajátíthatnak el, amely hatékonyan támogatja az intézményi belső munkafolyamatok professzionális irányítását és a munkahelyi konfliktusok sikeres feloldását.

A képzésről bővebb információ, valamint a jelentkezési lap IDE kattintva található.

Forrás és fotó: SZAGKHF/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír