Áldott az, aki az Úrban bízik – Év végi hálaadó szertartások egyházmegyéinkben

December 31-én év végi hálaadó szentmisét tartott Palánki Ferenc megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A hagyományokhoz híven a püspök értékelte az egyházmegye éves tevékenységét, valamint útmutatót nyújtott a 2026-os év kihívásaihoz is.

A főpásztor homíliájában a remény üzenetét állította a középpontba. Az esztendő lezárása – hangsúlyozta – nemcsak visszatekintés, hanem lelki számvetés is:

alkalom arra, hogy őszintén megvizsgáljuk, mivel töltöttük az időt, és mi volt életünkben valóban maradandó. Mindaz, ami szeretetből és Krisztustól tanulva született, túlmutat az időn.

A püspök kiemelte: a remény nem passzív várakozás, hanem aktív együttműködés Istennel. Jézus a mi reménységünk, ugyanakkor Isten is reményt fűz az emberhez, abban bízva, hogy megtanulunk jól szeretni és felelősen élni. A remény embere teret ad a megtérésnek és a belső átalakulásnak, nem elégszik meg puszta fogadalmakkal. A szentév lezárultával is ez marad a feladat: nemcsak boldog új évet kívánni egymásnak, hanem tetteinkkel is boldoggá tenni, a remény és az irgalmas szeretet hiteles tanúiként.

A teljes beszámoló ITT elolvasható, a homília visszahallgatható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

December 31-én este Veres András megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a 2025-ös évért a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise szónoka Böcskei Győző székesegyházi plébános volt, aki a reményt helyezte elmélkedése középpontjába.

„Tavaly Szenteste nyitotta meg Ferenc pápa a jubileumi szentévet »A remény zarándokai« mottóval. Ferenc pápa kerekesszékkel haladt át a Szent Péter-bazilika szent kapuján, ő lett a remény első zarándoka – emlékeztette a hálaadásra egybegyűlt közösséget Böcskei Győző atya. – A Szentatya utolsó karácsonyi prédikációjában arra kért bennünket, hogy reménnyel megtöltött szívű zarándokok legyünk, felidézve Jézus születésének és emberré válásának, valamint a betlehemi Gyermekhez siető pásztoroknak mint zarándokoknak a történetét.

Minden kereszténynek minden élethelyzetben éber szívvel meg kell nyitnia lelkét a remény erénye előtt. A keresztény remény az Úr ígéretét jelenti, amelyet nekünk itt és most, ebben a világban, amely szenved és sóhajt, be kell fogadnunk.

A keresztény reménység nem tűri az önzést, a számítást és az egykedvűséget, hogy közönyösen nézzük az igazságtalanságot és a szegények szenvedését. Ehelyett arra ösztönöz, hogy kilépjünk önmagunkból, hogy az igazságkeresés zarándokai legyünk,

álmodozók, akik soha nem fáradnak el, olyan nők és férfiak, akik engedik, hogy Isten álma felrázza és ösztönözze őket.”

A teljes szentbeszéd ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek december 31-én év végi hálaadó szentmisét mutatott be Kalocsán a Nagyboldogasszony-főszékesegyházban.

A főpásztor beszédének kezdetén Petőfi versét idézte:

„Még alig, hogy játszánk apáink térdén, s már

Maholnap ott alszunk nagyapáink mellett...

Csak annyi az élet, mint futó felhőnek

Árnya a folyón, mint tükrön a lehellet.”

Az érsek felidézte az elmúlt esztendő főbb eseményeit, idézve a kínai közmondást: „A leghalványabb tinta erősebb, mint az ember emlékezete.” Felidézve a tavaly újévkor megfogalmazott reményeket a külső idővel kapcsolatban elmondta, hogy reménykedtünk a háború végében, a gazdasági felemelkedésben, az emberek közötti jobb bánásmódban, de sajnos nem léptünk nagyot előre. Ebben a helyzetben érthetőbb Jeremiás próféta tanítása, aki szinte megdöbbentően mondja ki, hogy átkozott, aki emberben bízik. Az ember megbízhatatlan.

Egyedül az Istenben bízhatunk, hiszen áldott az, aki az Úrban bízik. A zsoltáros szavát meg kell érteni: „ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.”

A külső idő múlásával azonban lehetőség volt arra, hogy a belső idő magasabb rendű legyen. A külső időben megélt nehézségeket a belső idő megkoronázhatja. Erre volt kiválóan alkalmas a jubileumi szentév.

A főpásztor beszédének következő részében megemlékezett a pápaválasztásról, valamint XIV. Leó pápa szolgálatának első idejéről. A Szentatya Máriás lelkülettel és „egyházatyás” hagyományokkal vezeti kiegyensúlyozottan az Anyaszentegyházat. Ezzel a lelkülettel tanít bennünket. Erről tanúskodik az igen tartalmas a béke 59. világnapi pápai üzenete is, melyben nemcsak az egyszerű emberekhez szól, hanem a hatalmasokhoz is, hogy legyen lefegyverző békénk a feltámadt Krisztus békéjében az egész világon.

Az érsek Babits szavait idézve zárta: „amint fogy-fogy a jövendő, egyre-egyre drágább lesz a múlt.” Amit most megtehetünk az a hálaadás; egyénileg és közösségileg is.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

„Az év utolsó napján visszatekintünk és hálát adunk mindenért, ami velünk és bennünk történt. Ne csak az örömtelit keressük ilyenkor emlékezetünkben, hanem mindent, ami megmozgatott minket. Mert a hála nem elsősorban abban áll, hogy észrevesszük a pozitív dolgokat, hanem felismerjük és egyre inkább elfogadjuk: egyedül nem tudunk élni és gyümölcsöt hozni” – mondta Bokros Márk OSB, a Pannonhalmi Főapátság perjele december 31-én, az év végi hálaadó liturgián.

„Az év utolsó napján, amikor visszatekintünk és hálát adunk az elmúlt esztendőért, tegyük ezt az üdvtörténet nagy távlatából közelítve. Erre a perspektívára invitál az idei spirituális-kulturális-turisztikai évadunk fókusza is: a kert. A kert, amely a teremtés kezdetén, az emberiség történetének hajnalán az Istennel való közösség helye, és amelynek folyója és fái az idők végén újra megjelennek a mennyei Jeruzsálem falai között. Fák, amelyek hordozzák a mindentudás csábító ígéretét, tanúi a bűnbeesésnek és az ember verejtékes küzdelmének – beleértve Krisztus szenvedését és megváltó önátadását – , hogy aztán folyamatosan gyümölcsöt hozó és levelükkel gyógyító fákká válhassanak.”

A hálaadó liturgián elhangzó beszéd ITT elolvasható; a vesperás a főapátság YouTube-csatornáján visszanézhető.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

December 31-én a Szombathelyi Egyházmegyében is lezárult a szentév, és Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az év végi hálaadó szentmise keretében bezárta a székesegyház szent kapuját.

A szentmise kezdetén köszöntőjében kiemelte: év végén hálát adunk Istennek aki gyönyörűnek alkotta a világot. Gyakran mi emberek tesszük tönkre az Ő gyönyörű világát. Hálát adunk, hogy szeretetre teremtett minket, és napról napra szeretetben élhetünk. Hálát adunk minden pillanatért amikor ezt képesek voltunk megtenni. Hálát adunk minden kegyelemért amivel egyházmegyénket elhalmozta. (...) Hálát adunk minden papért, szerzetesért, a családokért, az idősekért, a fiatalokért akik igyekeznek hitben, reményben, szeretetben élni.

Imádkozzunk azért, hogy az új évben minden erőnkkel szolgálhassuk a ránk bízottakat: családjainkat, szeretteinket, közösségeinket, hogy építhessük Isten országát körülöttünk és az emberi szívekben. Imádkozzunk az új esztendőben a békéért és nemzetünk lelki megújulásáért.

Szentbeszédet Wimmer Roland, székesegyházi plébános, címzetes dömölki apát mondott, melyben összegezte a plébánia elmúlt évét.

Bővebb beszámoló IDE kattintva olvasható. A szentmise visszanézhető az egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Kiemelt fotó: Lambert Attila

