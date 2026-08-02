Állami ösztöndíjas formában is meghirdeti hitéleti képzéseit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Rekordszámú felvételiző került be idén az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára – a váci és budapesti campusszal rendelkező intézményben több mint 520 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A 2026-os pótfelvételin azonban még lehet jelentkezni a főiskola levelező tagozatos hitéleti képzéseire.

Az érdeklődők három képzésre pótfelvételizhetnek:

A katekéta-lelkipásztori munkatárs BA-szakra olyan hallgatókat várnak, akik szívesen vállalnának szolgálatot egyházközségekben: hitbeli ismeretek átadása a különböző korcsoportoknak; a gyerekek és fiatalok közösségi és egyéni hitéletét irányítása; részvétel a közösségi élet szervezésében és bizonyos liturgikus cselekmények vezetésében, karitatív és kulturális feladatokban.

A kántor alapképzés a templomi zenei szolgálatra készít fel gyakorlatorientált módon. A hallgatók liturgikus gyakorlaton vehetnek részt a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban, adventi és nyári templomi szolgálatot láthatnak fel, emellett minden félévben vizsgahangversenyen adnak számot hangszeres és énekes tudásukról.

A hittanár-nevelőtanár mesterszakon végzettek általános és középiskolákban taníthatnak hittant, emellett oktatási és szociális intézményekben helyezkedhetnek el nevelőtanárként. Részt vehetnek plébániai közösségük építésében, közéleti és szociális szolgálatának szervezésében, missziós, tanítói és evangelizációs munkában.

A levelező tagozatos hitéleti képzéseket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola állami ösztöndíjas és önköltséges formában is meghirdeti a 2026-os pótfelvételin.

A főiskola hitéleti képzéseire a jelentkezést nem a Felvi.hu-n, hanem a főiskola saját elektronikus felületén kell benyújtani a korábbi tanulmányokat, végzettségeket igazoló dokumentumokkal, a keresztlevéllel és az egyházi (plébánosi, lelkipásztori) ajánlással együtt.

Az alkalmassági vizsgák és beszélgetések dátumát, valamint a felvételi eljárás részleteit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pótfelvételi aloldalán találják meg az érdeklődők.

A felvételi vizsgák időpontja: 2026. augusztus 13. 10 óra.

Forrás és fotó: AVKF/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír