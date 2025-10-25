Állandó diakónusokat fogadott hivatalában Felföldi László pécsi megyéspüspök

Hazai – 2025. november 3., hétfő | 9:44
1

A Pécsi Egyházmegyében szolgáló állandó diakónusokkal találkozott Felföldi László megyéspüspök október 25-én a pécsi püspöki palotában.

Az állandó diakónus a papi rend szentségének első fokozatában részesül felszentelés által. Szolgálatához tartozik az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása (keresztség, áldoztatás, esketés), az oltár szolgálata, a betegek látogatása és áldoztatása, valamint temetési szertartások végzése.

Az őskeresztény időkben a diakónus kiemelt szolgálatot végzett a helyi egyházi közösségekben, aztán a középkorban megszűnt az állandó diakónusság, és csupán átmeneti fokozatot jelentett a papi hivatáshoz vezető úton. A diakonátus intézményét a II. Vatikáni Zsinat újította meg.

Az állandó diakónusok 35. életévüket betöltött, szentségi házasságban élő férfiak, akik családjukkal együtt szolgálnak, így a szenteléshez a feleség beleegyezése is szükséges. A diakónust felszentelt szerpapként példás családi élete teszi hitelessé a közösség szolgálatára, akinek fontos feladata a közösség építése.

Aki nem házasként jelentkezik állandó diakonátusra, vállalnia kell a nőtlen életformát, mivel a szentelés után már nem házasodhat meg. A diakónusjelölteknek önálló megélhetéssel, felsőfokú hittudományi végzettséggel is rendelkezniük kell.

A Pécsi Egyházmegyében jelenleg 12 állandó diakónus szolgál.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#állandó diakonátus #egyházmegyék

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató