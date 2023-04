Általános iskolát építtet Debrecen-Józsán a római katolikus egyházmegye

A műsorban a Vida Gyula műsorvezetővel folytatott beszélgetés során Palánki Ferenc elmondta, hogy 2015-ös megyéspüspöki kinevezését követően az első hivatalos szolgálata a józsai Szent György-templom felszenteléséhez kötődik, és már akkor felvetődött a gondolat a templom melletti terület megvásárlására óvoda építése céljából. Az ott felépített óvodát 2021-ben adták aztán át. Később az egyházmegye egy újabb telket is vásárolt, itt tervezik a Szent György Római Katolikus Általános Iskola létesítését.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy az Egyház küldetéséből fakad a köznevelési intézmények fenntartása. Szeretnék hirdetni a gyermekeknek az örömhírt, megismertetni velük az isteni szeretetet, azt, hogy élhető és életet adó a keresztény értékrend. Erre kiváló lehetőséget jelentenek az iskolák és más egyházi fenntartásban lévő intézmények.

Heidelsperger István atya 2022 novemberében kapta megbízatását az oktatási ügyekért felelős helynöki feladatára az egyházmegyében. A helynök arról beszélt, hogy születésünk után a szüleink mutatják meg nekünk a világot, amelyet idővel értelmünkkel is meglátunk. De mindez még kevés: szükségünk van arra is, hogy a lelkünkkel is megtanuljunk látni. A gyermek is így ér el a hit világába.

A négyszintes, 16 osztályos általános iskola modern vonalakat követő, visszafogott, a városképbe illeszkedő épület lesz.

A legalsó szint félig a talajba süllyesztett lesz, innen közvetlenül megközelíthető majd az udvar, ahol egy füvesített labdarúgópálya is helyet kap az udvari játékok mellett. Az épület akadálymentességét lift is szolgálja, valamint az iskolával egybeépítve egy tornacsarnokot is létesítenek.

A földszinten lesz a tálalókonyha, a karbantartó műhely, az étterem, a büfé, az erőnléti terem. Az első emeleten egy nagy központi aula, igazgatási és nevelőtestületi irodák, kápolna, könyvtár és a tornateremhez szükséges öltöző blokkok kapnak majd helyet. A második és harmadik emeleten alakítják ki a 16 osztály számára szükséges tantermeket, szaktantermeket.

Az udvaron három parkoló lesz, az iskola mellett további ötven. Az épület fűtési energiájának előállítását levegő-víz hőszivattyú rendszer biztosítja majd.

A fejlődő városrészen, Debrecen-Józsán már működik egy egyházmegyei tagintézmény, a Szent György-templom mellett megépült Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium száz gyermeket fogadó tagóvodája. A több mint ezerfős debreceni Szent József köznevelési intézmény az elmúlt évtől még egy óvodával bővült, 2022. augusztus 26-án adták át a debreceni Megtestesülés-templom udvarán felépült, több mint 100 gyermek elhelyezését biztosító Megtestesülés Tagóvodát.

Forrás, fotó és illusztráció: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

