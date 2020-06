Amerikai egyházi vezetők elítélik George Floyd meggyilkolását

Hét főpásztor, akik az amerikai püspöki konferencia különböző bizottságait vezetik, kijelentették: „Megdöbbentünk, borzasztónak tartottuk és felháborodtunk, ahogy végignéztük a videót, melyen megölnek egy afroamerikai férfit. Ami még megdöbbentőbb, hogy néhány héten belül több hasonló incidens történt. Mindez a végső meghívás a határozott megtérésre, amire mindannyiunknak választ kell adnunk.” Hozzátették: „A rasszizmus… valós és jelenlegi veszély, amelyet teljes mértékben le kell küzdeni.”

Jose Gomez Los Angeles-i érsek, a püspöki konferencia elnöke két nappal később saját nyilatkozatot adott ki. „Önpusztítónak és saját érdekei ellen valónak” nevezte az esemény után kialakult erőszakos tiltakozásokat, de megjegyezte: „Meg kell értenünk, hogy a városokban zajló tüntetések tükrözik testvéreink millióinak megalapozott csalódását és haragját, akik ma is megaláztatást, méltatlanságot és egyenlőtlen lehetőségeket tapasztalnak csak a származásuk vagy a bőrük színe miatt. Nem szabad így lennie Amerikában. ”

A legerősebb és legszemélyesebb nyilatkozatot Blase Cupich chicagói bíboros tette: „A múlt éjszaka nagy fájdalommal néztem, ahogy az emberek dühös haragja fellobbant országszerte. Láttam a várost, ahol születtem, a városokat, ahol éltem, a várost, melyben pásztor vagyok, a várost, ahol tanultam, és most lángokban áll. Megfélemlített az erőszak? Igen. De meglepett? Nem. Ahogy a mondás tartja, ha nem vagy felháborodva, akkor nem figyeltél eléggé.”

„A megoldás ott kezdődik – fogalmazott Cupich –, amikor már nem az »ő válaszuk« arányosságáról beszélünk, hanem a közöttünk lévő arányokról.”

Donald Trump elnök drámai módon demonstrálta saját véleményét a helyzet kapcsán. A Fehér Ház rózsakertjében mondott beszédében kijelentette, hogy Floyd esetében igazságot fognak szolgáltatni, ugyanakkor megerősítette, hogy szükség esetén a katonai erőt is bevetik a zavargások elfojtására. „Ez nem békés tiltakozás. Ezek belföldi terrorcselekmények ” – mondta.

Miközben beszélt, a karhatalmi erők eltávolították a tüntetőket az episzkopális egyházhoz tartozó, közeli Szent János-templom elől, amelynek alagsorát vasárnap este felgyújtották. A templom majdnem két évszázadon keresztül a Fehér Ház kápolnájaként szolgált, és James Madison óta minden elnök imádkozott ott. Trump azzal fejezte be a Rózsakertben tartott beszédét, hogy kijelentette, most egy nagyon különleges helyre megy. Ezután a titkosszolgálat ügynökei és a Fehér Ház alkalmazottai kíséretében átsétált a Lafayette tér túloldalán lévő templomhoz, ahol aztán Bibliával a kezében fényképezkedett. A Fehér Ház munkatársai és Bill Barr főügyész is csatlakozott az elnökhöz a fotózás alatt.

Mariann Edgar Budde, az episzkopális egyház washingtoni püspöke azt mondta, felháborodott a jelenet miatt.

Derek Chauvin volt rendőrtisztet letartóztatták gyilkosság és emberölés vádjával, amiért a május 25-i letartóztatás alatt George Floyd nyakára térdelt. Az intézkedésről készült videofelvételen hallani, amint Floyd azt mondta: „Nem tudok lélegezni”, miközben a rendőr közel kilenc percen át szorította a nyakát. A három másik rendőrt, akik részt vettek az intézkedésben, elbocsátották.

A George Floyd családja által kért független halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás idézte elő, ami az agy vérellátásának hiányához, fulladáshoz vezetett. A jelentés szerint a hátra nehezedő súly, a bilincs és a testhelyzet is hozzájárult halálához.

