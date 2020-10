Angol nyelven a kezdetektől – Két tanítási nyelvű osztályt indított a nyíregyházi Szent Imre-iskola

– Az egyházmegye fenntartásában működő több intézményében is jelen van két tanítási nyelvű képzés.

– Debrecenben, a Szent József Gimnáziumban már évekkel ezelőtt bevezették a két tanítási nyelvű képzést magyar és angol nyelven az általános iskola első osztályában. Mátészalkán a Széchenyi István Általános Iskolában pedig nagy múltra tekint a német nemzetiségi oktatás. Így a testvériskoláinktól támogatást, a tapasztalatok megosztásával segítséget kaptunk a képzés beindításával, szervezésével kapcsolatban.

– Hogyan vetődött fel e képzési forma elindítása a nyíregyházi intézményben?

– A szülői igények, elképzelések találkoztak a fenntartó és az EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) szándékával, arra törekedve, hogy az intézményekben a keresztény értékrend alapján magas szakmai színvonalon, a kor kihívásaira válaszolva folyjon a nevelő-oktató munka. Az idegen nyelv tudása iránti igény napjainkban alapvető elvárás. Az élet bármely területén csak azok boldogulnak, akik a mindennapi életben szükséges nyelvismeret mellett a magasabb szintű nyelvtudással rendelkezve tájékozottak az idegen nyelvű szakirodalomban is. Ezt látva egyeztettünk a fenntartónkkal, és indítottuk el a 2020/21-es tanévben a két tanítási nyelvű képzést az általános iskola első osztályában.

– Milyen feltételeknek kell megfelelnie a képzés beindításához?

– Alapvető feltétel, hogy az intézményben legyen olyan tanító néni, aki angol műveltségi terület végzettséggel rendelkezik. Felső tagozaton szükség van olyan szaktanárokra, akik angol szakos végzettséggel vagy nyelvvizsgával is rendelkeznek.

– Miben tér el a két tanítási nyelvű képzés a normál általános iskolai képzéstől?

– A diákok már az első osztályban tanulják a célnyelvet heti négy órában, valamint a technika, rajz és az énekóra is angol nyelven zajlik.

– Miért az angol nyelvet választották?

– Azt tapasztaljuk, hogy a legkeresettebb nyelv az angol, azt a tendenciát figyelhetjük meg, hogy ma már alap elvárásnak tekinthető az angol nyelv tudása.

– Szükséges-e a képzés megkezdéséhez az óvodai nyelvi alapozás?

– Szakemberek vitatkoznak arról, hogy mikor érdemes, lehet elkezdeni gyermekeink számára az idegen nyelv tanítását. Ebbe a dilemmába nem szeretnék bekapcsolódni. Saját véleményem azonban az, hogy az óvodában tanuljanak meg a gyerekek szépen beszélni magyarul. A kisiskoláskorban elkezdett szakszerű nyelvtanítással diákjaink a legmagasabb tudásszintre juthatnak el.

– Ön szerint az élménypedagógia mennyire tud majd érvényesülni ezeken az órákon?

– Három hét után látogattunk el Molnár Katalin főigazgató asszonnyal az 1. a osztályba angol órára. Az órát vezető tanítónő, Tóthné Kertes Anna nemcsak a kicsiket, de bennünket is elkápráztatott. A gyerekek olyan magabiztosan és élvezettel báboztak, énekeltek, rajzoltak, mozogtak, mintha nem csupán három hete járnának iskolába és tanulnák az angol nyelvet. Az angol órák diákjaink számára a kreativitás, a közösségben megélt élmények kifogyhatatlan lehetőségét biztosíthatják, és bízom abban, hogy biztosítani is fogják.

– Mik a távlati céljai a képzésnek?

– A szülői igények figyelembe vételével, az iskolánkba jelentkezők számának növekedésével bővíteni tudjuk az első évfolyamban indítható két tanítási nyelvű osztályok számát. A képzéssel elérendő célnak azt fogalmaztuk meg, hogy a diákok nyolcadik osztályra a középfokú nyelvvizsgához szükséges tudás birtokába jussanak. A gimnáziumban pedig lehetőségük nyíljon második idegen nyelv – német, francia, olasz – elsajátítására.

– Végül N. Eszter első osztályos tanulót is megkérdeztük: hogyan érzi magát az új, két tanítási nyelvű osztályban, és hogyan esett a választásuk erre a képzésre?

– Már óvodás koromban is érdekelt az angol. Az iskolában még jobban megszerettem, mert sokat énekelünk, játszunk, bábozunk, mesét hallgatunk. Az érdekes, színes leckék a kedvenceim. Mindig izgatottan várom az új feladatokat. Az angolban az is jó, hogy amikor a barátaimmal az udvaron énekeljük a dalokat, a többiek is szeretnék megtanulni tőlünk. Azért fontos angolul tanulni, mert jó lenne úgy beszélni, mint anyukám és apukám. Nagymamám járt is kint Angliában. Azt is szívesen kipróbálnám.

Jövő szeptembertől ismét várja leendő diákjait az iskola, nemcsak az említett új kéttannyelvi képzésre, hanem a már hagyományos nyolc, illetve négy évfolyamos gimnáziumi képzéseire is.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

