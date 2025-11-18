Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére mutattak be szentmisét Kassán

Szent Erzsébet Kassa városának és a székesegyháznak is a védőszentje, születésének egyik lehetséges helyszíne pedig az Egri Főegyházmegyében található Sárospatak. Ezen a napon az egri és a kassai egyházmegyék, valamint a szlovákok és a magyarok közös történelmi kötelékén, Szent Erzsébet jeles példáján keresztül ünnepeltek. Ternyák Csaba hangsúlyozta, hogy ezt a köteléket újra és újra meg kell erősíteni, hogy barátságuk még szorosabbá váljon.

A két érsek köszöntésében kölcsönösen üdvözölte egymást és az összegyűlt zarándokokat, paptestvéreket, különböző közösségek, lovagrendek tagjait.

Az olvasmány, a szentlecke és az evangélium szavai mind Szent Erzsébetre irányították a jelenlévők figyelmét:

„A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból –, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal” (1Jn 3,16–18).

Erzsébet egész életében arra törekedett, hogy tettei által adja át Krisztus szeretetét felebarátainak, a szegényeknek. Jézust követve valóban túlcsorduló szeretettel fordult mindenki felé.

Tettei szeretetből eredtek, a szeretet pedig arra ösztönözte, hogy környezetében észrevegye a szegényt, annak szükségét, és ezt a szükséget mérsékelje vagy megszüntesse. Hiszen minden szegényben Krisztust látta.

„Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is” (Lk 6,38). Az evangélium szavai is arra mutattak rá, hogy miben ad példát Szent Erzsébet a 21. század emberének. Ferenc pápa éppen ezek miatt nyilvánította Szent Erzsébet ünnepét a szegények világnapjává.

Ternyák Csaba szentbeszédében a szentlecke és az evangélium szavait idézte fel, melyekről elmondta, hogy az ember számára nem természetes dolgokról van szó: „Jézus azt kéri tőlünk, hogy lépjünk túl a természetes létünkön, és tanuljunk meg jézusi módon, azaz természetfeletti módon szeretni.”

A szó szoros értelmében vett szegénységen túl

az érsek a legnagyobb szegénységnek azt nevezte, ha valaki nem ismeri az Istent.

A szentektől lehet megtanulni, hogy milyen az Isten. Megemlítette, hogy a nemrég ünnepelt Szent Márton köntösét adta oda a szegénynek. Boldog Batthyány-Strattmann László a szegények orvosa volt. Kalkuttai Szent Teréz anya a legnyomorúságosabbak halálánál volt jelen, méltó körülményeket biztosítva számukra az utolsó órában. Mindannyian ezt a szabályt követték:

ha boldog akarsz lenni, tegyél másokat boldoggá.

Az ünnep egybeesett Bernard Bober kassai érsek 75. születésnapjával, ezért a szentmise köszöntéssel zárult, mely során a Kassai Főegyházmegye tagjai hálatelt szívvel köszönték meg neki fáradhatatlan szolgálatát, és kérték további életére Isten áldását. Végül a szertartás a pápai és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Szöveg: Fehér Rita

Forrás és fotó: Kárpátalja.ma/Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír