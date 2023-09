Arra figyelt, hogy elvigye Istent a fiataloknak – A pápalátogatásról a veszprémi KATTÁRS-on

Mind, akik ott lehettünk a pápalátogatás „csúcseseményén”, szervezők, résztvevők egyaránt a maximumot kaptuk kegyelemből, inspirációból a Forrásponton Ferenc pápával, a budapesti Papp László Sportarénában – mondta az emlékező élménybeszámoló felvezetőjében Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője, a beszélgetés vezetője.

Palánki Ferenc püspök elmondta, amikor először értesült arról, hogy az idei Forráspontnak a Szentatya lesz a vendége, aki látogatásának középpontjába helyezte a fiatalokat – ő még a szegedi és az egri egyetemistákkal is szeretett volna találkozni, de az egészségi állapota miatt ez végül nem kerülhetett be a programba –, s amikor arról is értesült, hogy neki kell köszöntenie a pápát, még azon a délutánon megírta a köszöntő beszédet.

A püspök közbevetette, hogy egyszer – éppen Assisi Szent Ferenc napján – egy liftben együtt utazott a Szentatyával, egymást köszöntötték nevük napján, s az egyházfő magyar nyelven tette ezt. Közvetlenség, derű, béke sugárzott belőle Budapesten is – emlékezett a pápalátogatásra Palánki Ferenc.

Kálnoky Katalin, az Arénában zajlott esemény egyik házigazdája (akkor még, házasságkötés előtt Kállay Katalin) azt hangsúlyozta, hogy szervezőként más volt a helyzete, mint a rendezvényen pusztán részt vevő fiataloké.

„Átéltük mi is a katartikus élményt, amikor a csarnokba belépett a Szentatya, a hangulat minket is magával ragadott, de mivel nagyon oda kellett figyelnünk a feladatunkra – hiszen több hónappal kevesebb idő állt rendelkezésünkre felkészülni a korábbi Forráspont-rendezvényekhez képest –, így inkább csak az esemény után jutottunk el odáig, hogy elkezdjük feldolgozni a történteket”.

A technika és az azóta megjelent kiadványok segítségével jó újra látni, olvasni a pápa beszédeit, gesztusait. „Boldog vagyok, hogy volt is időm erre” – mondta Kálnoky Katalin. (A pápa beszédeit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megjelentette, a fotókból pedig, amelyek közel hozzák a Szentatya ittlétét, a szervezők tablót helyeztek el a KATTÁRS helyszínén – a szerk.).

Darnai János atya, veszprémi ifjúsági referens a pápalátogatás előkészületeiről szólva elmondta: „amikor Palánki püspök biztatóan azt mondta nekünk ifjúsági lelkipásztoroknak: »Péter jön hozzánk!«, ezzel kicsit el is szállt belőlünk a görcsös izgalom. Attól kezdve belevetettük magunkat a szervezői munkába, a fiatalok toborzásába itt a Veszprémi Főegyházmegyében is.”

A pápának az ifjúsági találkozón adott ajándékokról szólva Palánki Ferenc püspök arról tájékoztatott, hogy a választás a tokaji aszúra esett (mert úgymond „borral nem lehet papot megsérteni, még pápát sem”), amelyet a Szentatya ismer is, valakinek eszébe jutott a bűvös kocka, s a Magyar Labdarúgó Szövetség adott egy másolatot a Puskás Ferenc által aláírt labdából.

„Ferenc pápa a szokásos derűjével azt mondta: jó humora van a püspök úrnak, egy labdát kapok, pedig lépni is alig tudok, s akkor mondtam neki, hogy Puskás Ferenc látta el kézjegyével ezt a labdát, a világon a második legismertebb magyar, mert az első Árpád-házi Szent Erzsébet. A Rubik-kockáról csak annyit mondtam, olyan mint az életünk, nagyon könnyű összekeverni, de nagyon nehéz kirakni, viszont van egy rendje, s ha azt betartjuk, akkor kijön a teljesség.” A Szentatya nagyon örült – mondta a püspök. Az előkészületre visszautalva elmondta: minden egyházmegye kapott kvótát, hogy mennyi fiatal jöhet, pillanatok alatt beteltek a helyek.

Darnai János atya dícsérte a szervezőbizottság munkáját. A Veszprémi Főegyházmegyéből 368-an vettek részt a találkozón, az atya számára nagy élmény volt, hogy látta, a csapatából volt egy fiatal, aki a kordonnál tudott „pacsizni” a pápával, valamint az is, hogy a pápa többször eltért a leírt szövegtől, mintegy beszélgetett a fiatalokkal.

Palánki Ferenc pedig mosolyogva elárulta, hogy egyetlen hiányérzete maradt csak, hogy az Arénában nem engedték a biztonsági őrök, hogy ő is felülhessen a pápa golfkocsijára.

Kálnoky Katalin – aki a Máltai Lovagrend önkéntese is – emlékeztetett azokra a megható pillanatokra, amikor Ferenc pápa az ő kerekesszékes barátaival találkozott, kezet fogott velük. Katalin elmondta, hogy ők még jóval később is örömmel mesélték másoknak ezt az élményt.

Palánki Ferenc azt is hangsúlyozta, hogy számára

nemcsak a pápa beszédei, hanem a viselkedése, gesztusai is meghatározóak voltak, ahogy kilépett a pápamobilból és nem magára figyelt, a lába fájdalmaira, hanem arra, hogy odavigye Istent az emberekhez. Azokkal foglalkozott, akikkel éppen találkozott.

A beszéde fontos volt a fiatalok számára, akik sokszor bizonytalanok magukban, arra biztatta őket, hogy mint életük főszereplői, adják bele önmagukat abba, amit tesznek. Érdemes újra elolvasni ezeket a beszédeket, amelyek arról szólnak, miért is vagyunk itt a Földön – mondta.

Darnai János hozzátette: a pápa gesztusai a lélek szintjén történnek meg. Találkozásai alkalmával a másikhoz hajol. A pápa egyúttal céltudatosságra is hívta a beszédei által a fiatalokat.

Kálnoky Katalin arról is beszélt, a saját generációja számára fontos meglátás volt, hogy a lehetőségek végtelensége kényelmessé tesz, minden elérhető, mégis edzeni kell az életcélunk eléréséért, nem várni kell, hogy megérkezzen hozzánk, hanem tenni kell érte.

Palánki Ferenc hozzátette: ahogy Ferenc pápa beszéde végén mondta, Jézusnak szüksége volt arra a fiúra, aki a csodálatos kenyérszaporításkor merte odaadni azt a kenyeret és a halat, s éppígy a mai fiataloknak is kell merniük odaadni azt, ami az övék, hogy Jézus megtehesse a csodáját az ő életükben.

„Aki mer, az nyer” – idézte a pápát Kuzmányi István.

A pápalátogatás gyümölcseiről szólva Darnai atya azt mondta: a Szentatya üzenetei olvashatók (hála érte a püspöki konferenciának), a katartikus élmények pedig arra hívnak minket, hogy az Egyházban a közösségekben megtaláljuk a feladatunkat, átvéve a stafétát a „nagyoktól”.

Minden generációnak van helye, küldetése a kereszténységben. Mindenkinek van talentuma, nincs vesztes generáció! – tette hozzá az ifjúsági referens.

A beszélgetésen a hallgatóság körében részt vett Tóth Tamás, az MKPK titkára is.

Szerző: Körössy László

Fotó: Lambert Attila, Fábián Attila

Magyar Kurír