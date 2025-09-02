Arról ismerjenek meg benneteket, hogy tisztelettel vagytok egymás iránt – Veni Sancte Kaposváron

„Tele vagyok hálával azért az ötvennégy elsősért, akik itt ülnek előttem. Hálát adok azért az ötvenhat kilencedikesért is, akik a mi iskolánkat választották. Nagyon köszönöm, különösen a szülőknek a bizalmat az iskolánk pedagógusai és vezetése iránt” – kezdte prédikációját a főpásztor.

Ma a teremtésvédelem világnapja van.

A teremtés legnagyobb ajándéka az ember mint teremtmény

– fogalmazott a püspök, majd megjegyezte: annak ellenére, hogy igyekszik rövid lenni prédikációjában, valószínűleg egy tanév sem lesz elegendő annak gyakorlására, amiről beszélni szeretne.

„Szeretet, tisztelet és hála. Mi lenne, ha…? Mi lenne, ha iskolánk minden pedagógusa, kezdjük ővelük, ugyan szeretik egymást, de még több szeretettel lenne egymás iránt? Akkor ebben a városban arról ismernék meg a katolikus általános iskolát, gimnáziumot és zeneiskolát, hogy abban az intézményben nagyon szeretik egymást az emberek. Ennek semmi akadálya sincs, ezért azt kérem tőletek, hogy még több szeretettel legyetek egymás iránt, kedves pedagógus testvéreim! S még több tisztelettel. Minden teremtmény tiszteletet érdemel, akármilyen legyen is. Meg kell tanulnunk tisztelnünk egymást. Valamint legyetek nagyon hálásak, hogy együtt taníthattok ebben az iskolában.

De folytatnám, mert nemcsak a tanárok között várom ezt, hanem a tanároktól várom azt is, hogy még több szeretettel szeressék a diákokat. Azokat könnyű tanítani, akiket szeretünk. Akiket nem szeretünk, azokat viszont nehezebb.

Még több szeretettel szeressétek a diákjaitokat, s még több tiszteletet adjatok nekik, akármilyenek is. Azért, mert személyek, Isten szeretett gyermekei. Legyetek nagyon hálásak, hogy taníthatjátok őket!

Ugyanezt kérem a diákoktól is. Mi lenne, ha ebben az iskolában az elsőtől a végzős évfolyamig mindenki több szeretettel fordulna az osztály- és diáktársaihoz, mint ahogyan eddig tette. Mi lenne, ha megtanulnák tisztelni egymást a diákok, s még több tiszteletet adnának egymásnak, mint amennyit eddig. Ha ezt megteszitek, gyönyörű lesz ez az iskola!

S mi lenne, ha hálásak lennének egymásért a diákok? Biztosan tudom, hogy tele lenne örömmel minden osztályterem.

Mi lenne, ha ugyanezt megélnék a diákok a tanárok felé is? Több szeretettel, több tisztelettel és több hálával fordulnának feléjük? Minőségileg változna minden. Mi lenne, ha a szülők jobban szeretnék egymást, mint eddig? Nemcsak a házaspárokra gondolok, hanem az egész szülői közösségre. Mi lenne, ha több tisztelettel lennétek egymás iránt, kedves szülők? Akár a házastársatokkal, akár a többiekkel. Sokkal jobb lenne a légkör bizonyos helyzetekben.

Mindenki tiszteletet érdemel, mert személy, Isten szeretett gyermeke, fia és leánya. Mi lenne, ha megtanulnátok hálásak lenni egymásért? A házastársért és a szülőtársakért?

Micsoda szülői értekezletek lennének! Mindenki oda akarna menni, mert hálásak lennének egymásért a szülők.

Mi lenne, ha több szeretetet adnátok a gyermekeiteknek? A legtöbb sérülést gyermekkorban kapják a fiatalok, mert félnek és szoronganak. Mi lenne, ha több szeretettel lennétek a gyermekeitek iránt és megtanulnátok tisztelni még a rosszalkodó, nehezen kezelhető gyermekeiteket is? S ha mindennap hálát adnátok értük az Istennek, mert a szeretet ajándékai, akkor minőségileg változna a családotok élete is.

Ez fordítva is igaz. Mi lenne, ha a gyermekek megtanulnának több szeretetet adni a szüleiknek? S ha megtanulnák tisztelni a szüleiket?

A szülők iránti tisztelet hiánycikk. Mi lenne, ha nagyon hálásak lennének a gyermekek, a fiatalok, hogy vannak szüleik, s hogy azok a szüleik, akik.

Tele lenne örömmel minden család, mert a hálás szívből mindig öröm fakad.”

Arról ismerjenek meg benneteket – mondja Jézus –, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Én kiegészítem, hogy arról ismerjenek meg benneteket, hogy tisztelettel vagytok egymás iránt és hálásak vagytok egymásért.

Jó gyakorlást kívánok a következő tanévre! – zárta prédikációját a megyéspüspök.

A szentmise végén Varga Bálint igazgató köszöntötte az iskola egész közösségét, majd megnyitotta az új tanévet.

„Kedves diákok! Nem kísérlem meg megmagyarázni, hogy az iskolaidő jobb, mint a szünidő, de azért figyelmetekbe ajánlom a tanév lehetőségeit. Érdekes lesz: például, miért úszik a vasból készült hajó a vízen? Hasznos lesz: például, nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Lélekemelő lesz: szentmiséken való részvétel, zeneszámok eljátszása. Testet építő lesz: többek között focimeccs a nyuszikupán. S mindez közösségben a társaiddal, barátaiddal.

Zongorázni, távolugrani, de egyenletet megoldani sem lehet virtuálisan. Megéri befektetni a munkát, hogy valódi tudás és készség alakuljon ki bennetek, ezért mindenkit offline tanévre biztatok.

A tartalomszolgáltatók minden igyekezete ellenére, a hagyományos tanulási és tevékenységi módok alkalmazására bátorítalak. Felszínes helyett mély tudásban, virtuális helyett valós tapasztalatban, magány helyett társas élményekben legyen részetek! A valóság egyszerűségével hívok mindenkit közös munkára, a teremtett világ nagyszerűségének megismerésére” – fogalmazott az igazgató, majd megnyitotta a tanévet.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír