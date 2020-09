Ars Sacra – Léleknyitogató zenés imádság Kaposváron

Ideális környezetben, a templom falai között szólalt meg a francia zeneszerző műve. Ludmány Géza, a Vikár Béla Vegyeskar karnagya elmondta: a C-dúr misét tavasszal szerették volna előadni, a koronavírus-járvány miatt azonban elmaradt, ezért a közönség először az Ars Sacra megnyitóján, vasárnap délelőtt hallhatta a darabot. A karnagy kiemelte: azért választotta ezt a művet, mert viszonylag könnyű, a kórus tagjai pedig gyorsan el tudták sajátítani.

Rumszauer Miklós, a kaposvári Szent Margit-templom plébánosa a megnyitón elmondta: maga a név kötelez, hiszen az Ars Sacra jelentése szent művészet. A művészeteknek van egy szentséget közvetítő ereje, hatalma, jellegzetessége, mert Isten maga szent, és minden művészetnek, tudománynak és bölcsességnek a forrása. Isten gazdagságából merítenek inspirációt a művészek – fogalmazott Rumszauer Miklós. – Elég, ha azokra a festményekre, szobrokra, irodalmi alkotásokra vagy a Bibliára gondolunk, amelyek sok évszázada egyszerre bizonyítják az embere nagyszerűségét és a hit erejét. Úgy vélem, méltó és igazságos, hogy egy ilyen rangos, keresztény kulturális seregszemlének a megnyitója templomhoz kötődik. Hiszen ez a szakrális tér vonzza a művészeteket.

Tolnai Mária, az Ars Sacra Fesztivál kaposvári főszervezője elmondta: a megyeszékhelyen nyolcadik alkalommal szervezték meg a Szakrális Művészetek Hetét, amelynek programjai napról napra változtak. Vannak olyan események, amelyeket a vírushelyzet miatt el kellett halasztani: ilyenek a szociális intézményekbe szervezett programok, ugyanis az otthonokat bezárták; de a határon túlról meghívott zenészek koncertjét is törölni kellett.

A változások ellenére is sok program várja az érdeklődőket, melyeken szeretnének minden korosztályt megszólítani. Több balatoni település, valamint Zimány és Karád is csatlakozott a Szakrális Művészetek Hetéhez. Karádon a tavaly felújított katolikus templomban szombaton Werner Lilla adott orgonakoncertet, ahol Liszt Ferenc, Johann Sebastian Bach és Alexandre Guilmant művei is felcsendültek.

Szöveg: Marosi Gábor/Somogyi Hírlap (2020. szeptember 14-i szám)



Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Hegedüs György



