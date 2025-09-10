Assisi püspöke: Szent Carlo Acutistól tanuljunk meg teljes szívvel élni

„Szent Carlo Acutis nagy szentjeink nyomdokaiba lépett. Nem azért, hogy utánozza őket, hiszen ahogy gyakran hangsúlyozta, Isten eredetiséget akar, nem másolatokat, még a szentségben sem – mondta szentbeszédében Assisi püspöke. – Mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy szentek legyünk, de mindegyikünk a maga módján. A Carlo számára kijelölt út rendkívül egyszerű és egyenes: ez Isten minden ajándékának befogadásának útja. Semmilyen szépség, igazán szép, ami a világban létezik, nincs elzárva előlünk.

Ebben az évben erre emlékeztet bennünket Assisi szentje is a Naphimnuszban. Ne állj meg a dicséretben a Nap testvérnél és Hold nővérnél, Szél testvérnél és Víz nővérnél, hanem vidd tovább dallamát az élet minden területére. Teljes egészében éld az életet. Ne pazarolj el semmit se belőle. Ha szereted a színeket, fess. Ha szereted a zenét, énekelj. Ha jó vagy a sportban, törekedj arra, hogy bajnok légy. Ha kiváló értelmi képességeid vannak, ne elégedj meg azzal, hogy csak átmész a vizsgán. Ha ügyesen használod az internetet, ne félj ezt az eszközt is magadévá tenni. Minden Istené, és minden Istentől jön.”

Domenico Sorrentino püspök arról is megemlékezett, hogy szeptember 8-a „Szűz Mária születésének az ünnepe. Minden egyes szentmisében Mária is ott áll mellettünk. Nincs Eucharisztia Mária nélkül. Ezt Carlo nagyon jól megértette. Az ő számára Mária és az Eucharisztia egyetlen, elválaszthatatlan szeretet volt. Jézust Mária szemével látta, és Máriát Jézus szívével szerette”.

A szentmisén megrendülten vettek részt a szent szülei is, Antonia Salzano és Andrea Acutis.

Szeptember 7-én „a Szent Péter téren Pier Giorgio Frassatival együtt Carlo csillagként emelkedett fel az Egyház és a társadalom égboltjára. Társadalmunkban – különösen a képek uralta világban – széles körben elterjedt az a tendencia – amely talán főleg a fiatalok körében látható –, hogy olyan »sztárokat« keresünk, akikkel azonosulni tudunk. Ez lehet egy énekes, egy színész, egy sportoló, egy híresség. Próbáljuk meg, ha nem is teljesen átalakítani, de legalább kiegészíteni csillagos égboltunkat – jelentette ki a főpásztor. – Fordítsuk tekintetünket azokra a »csillagokra«, amelyek nem halványulnak el. Azokra a csillagokra, amelyeket Isten gyújtott meg égboltunkon: a szentekre. Carlót [Isten] ilyen csillagnak akarta: intenzív fényűnek, de egyszerű formájúnak. Carlo keveset beszél, de szavai világosak és megérintik a szívet. Ferenc és Klára mellé helyezték, hogy mindenki, aki az égre emeli tekintetét, ebben a hármasban megtalálja azt, amire szüksége van.”

Azonban, figyelmeztetett a püspök, „érdemes észrevenni, mit mond a tekintete, mert az azonnal Jézushoz vezet. Jesus Christ Super Star. Csak Jézus »a világ világossága«, a csillag, amely soha nem tűnik el. Szent Ferenc és Carlo együtt állítják ezt. Fontos, hogy ne kerülje el a figyelmünket az a kép, amely a zarándokokat fogadja e szentély bejáratánál. Ferenc és Carlo is ott van, de oldalt állnak. Kezük, tekintetük, szívük teljesen Jézus felé fordul. Érte dolgoznak; az ő országának építői.

A Szentatyának, akivel ma találkoztam, elmondtam, alig várom, hogy meghívhassam őt ide, hogy lássa ezt a nagyszabású művet, ezt a csodálatos szentélyt, amely a távoli múltból ered és a távolba tekint, egészen az Egyház harmadik évezredére, amely Jézus évezrede, és annak is kell lennie. Carlo felerősíti ezt a vágyat, és Ferenccel együtt mindketten örömöt sugároznak és teremtenek” – zárta beszédét Domenico Sorrentino, Assisi püspöke.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír

