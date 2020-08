Átadták Brazíliában a pápa által adományozott lélegeztetőgépeket

Augusztus 17-én jelentették be a hírt, hogy Ferenc pápa nevében Draeger lélegeztetőgépeket és hordozható Fuji ultrahangos vizsgálóberendezést küldenek Brazíliába az intenzív kezelés elősegítésére. Augusztus 27-én a négy lélegeztetőgép és az ultrahangos berendezés meg is érkezett a Porto Alegre-i Szent Lukács Kórházba, Rio Grande do Sul államba. Ez egyike azoknak az adományoknak, amelyeket a járvány sújtotta országoknak küldött Ferenc pápa az elmúlt hónapokban.

A humanitárius missziót az Apostoli Alamizsnahivatal és a Hope Onlus szervezet végezte. Több brazil városba juttatják el az adományokat a napokban. Porto Alegre érseke, Jaime Spengler megáldotta a város kórházának átadott orvosi berendezéseket. „Ez a szolidaritás jele azok részéről, akik aggódnak a kevésbé szerencsés emberek sorsa miatt” – hangsúlyozta a brazil főpásztor.

A műszereket a kórház intenzív osztályának adományozzák, ahol a Covid-19-fertőzötteket ápolják. A Rio Grande do Sul-i Pápai Katolikus Egyetem rektora, Evilázio Teixeira jelen volt a lélegeztetőgépek átadásakor, és rámutatott: „Az Egyház részéről alapvetően fontos a szolidaritás, hogy erőt adjunk az élet ápolását és előmozdítását célzó missziónknak.”

A Rio Grande do Sul Szövetségi Egyetem által kedden közzétett tanulmány szerint csökkenőben van Porto Alegre városában a vírusfertőzöttek száma, de fontos ellenőrzés alatt tartani az esetek alakulását. Eddig a brazil államban 115 ezer megbetegedettről tudnak, és több mint háromezren haltak meg a vírus következtében. A Brazília délkeleti részén fekvő állam lakossága 11,3 millió, tehát a népesség 1 százaléka betegedett meg a koronavírustól.

Forrás és fotó: Somogyi Viktória/Vatikáni Rádió

Magyar Kurír