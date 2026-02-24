Átadták A hit szolgálatában elnevezésű érdemérmet Nagyváradon

Idén Tyukodi Erzsébet Camelia, a zsibói plébániatemplom sekrestyése és Ferik Geza, a baromlaki plébánia gondnoka kapták A hit szolgálatában elnevezésű érdemérmet.

A Nagyváradi Egyházmegye 2012-ben alapított, A hit szolgálatában elnevezésű érdemérme az elismerés látható jele azon katolikus híveknek, akik szolgálatuk és hűségük révén, életpéldájukkal és kitartó felelősségvállalásukkal világító jellé váltak közösségeikben.

Tyukodi Erzsébet Camelia ötven éve sekrestyés a zsibói templomban – derül ki a nagyváradi egyházmegye oldalán közzétett, vele készült videóból. Több plébános megfordult ez idő alatt Zsibón, mindegyiket igyekezett támogatni. Rózsafüzért mond a szentmisék előtt, keresztúti ájtatosságot végez a nagyböjti időben. Két gyereket fogadott örökbe, akiket katolikusnak keresztelt és nevelt. A reményt, a hitet és a szeretetet tekinti életcéljának. Hálás az Istennek, és mindazoknak, akik az évek során megbecsülték a munkáját. Tervei szerint ezután is végezni fogja azt.

Ferik Geza a videóban kifejti, hogy már kisgyerek kora óta ministrált, szinte a házasságkötéséig. Amikor azt látta, hogy szükség van rá az Egyházban, ő ott volt, lehetősége szerint segített. A testvéreivel és a szüleivel együtt bekapcsolódtak az egyházi életbe. Bevallása szerint akkor örül igazán, amikor a templomban lehet.

Böcskei László megyéspüspök úgy fogalmazott: Boldog Bogdánffy Szilárd püspök tiszteletére ajánlják fel a vesperást, aki sokan másokkal együtt az elmúlt rendszerben a hitnek, a hűségnek a hőse lett. Megmaradtak hitükben, szolgálatukban Isten iránti szeretetben, ezért az Egyház elismerte érdemeiket és oltárra emelte őket. Sokan voltak főpásztorok, papok, hívek, névtelen hősök, akik a legnehezebb időben a sziklaszilárd hitre építkeztek és a legnagyobbat készek voltak felajánlani Isten akaratának teljesítéséért: az életüket. Mindez erősítheti az elköteleződést.

Az ünnepség alkalmával a főpásztor felidézte azt a szentírási részt, amely arról szól, hogy kiment a magvető vetni; ez a rész keresztény küldetésünk lényegét foglalja össze. A küldetésünk az, ahogy Jézus példabeszédében olvassuk, halljuk, hogy mi is kimenjünk és ezt a magvetést végezzük el, amikor tanúságtevő életünkkel az örömhírt akarjuk hirdetni.

Forrás: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala; Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

