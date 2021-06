Átmenetileg elköltözik a veszprémi várból az érseki hivatal

Udvardy György érsek videoüzenetben ismertette az átmeneti költözés hátterét:

A Gondviselő Isten ajándékaként a következő években a vár jelentős épületállományát, az egyházmegye tulajdonában lévő épületeket és a kiemelkedő műemléki értékkel rendelkező épületeket tudjuk megújítani. Ez részben az egyházmegye lényeges és reális szükségleteit is kielégíti, részben pedig ez a felújítási sorozat, amire már nagyon régóta készülünk, amely az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozatra való felkészülésnek is részét képezi. Az elmúlt hónapokban, a szerződés aláírását követően nagyon komoly előkészítő munkálatokat végeztünk: mind a tervezőkkel, mind a kutatókkal, mind pedig a restaurátorokkal együttműködve – tájékoztatott a főpásztor.

E munkák eredményeként már folyik a fő terv nyomán az egyes épületek felújításának tervezése a funkciók pontos megjelölésével. Most érkeztek el ahhoz a ponthoz, amikor a munka intenzitása és a rendelkezésre álló időkeret megkívánja, hogy az egyházmegye hivatala és főbb szervezetei ne a várban végezzék munkájukat.

„Nem könnyű döntés ez, és szokatlan is mindannyiunk számára, hiszen a török idők óta nem fordult elő, hogy a püspök ne a várban lakott volna.” Most erre kerül sor, s közel két évre van szükség ahhoz, hogy felújítsák a jelentős épületeket – elsődleges célként megjelölve azon terek kialakítását, ahol 2023-ban a látogatókat, turistákat, vendégeket tudják fogadni: ezek közé számítanak a palota belső terei, a székesegyház, a Boldog Gizella-kápolna és a Szent György-kápolna. Az egyházmegyei múzeum számára kialakítandó Körmendy-palotát, a levéltárnak és a könyvtárnak helyet adó épületeket is felújítják.

„Nagy munka ez, ezért vállaltuk, hogy ennek az ideje alatt az egyházmegyei hivatal másik épületben, a szeminárium épületében végezze a szolgálatát. Mind az organizáció, mint pedig a szakmai előkészítés megfelelő fokon van, és ebben is bízva reméljük, hogy a tervezett időpontra a tervezett felújítások elkészülnek.”

Az építkezés folyamatáról szeretnék tájékoztatni a város lakóit, a Veszprémi Főegyházmegye területén élőket, a paptestvéreket: ezért időről időre regisztráció alapján indított túrákat szerveznek, melyek során szakemberek vezetésével meg lehet tekinteni az építkezés egyes fázisait. Így „mindenki a saját szemével győződhet meg arról, hogy milyen szakszerűen és milyen átfogóan igyekszünk a rendelkezésre álló időben ezeket a gyönyörű ősi és történelmi értékeket megújítani és használhatóvá tenni. Reményeink szerint ez nemcsak az Európa Kulturális Főváros idejére fog jószolgálatot tenni, hanem az egyházmegye és a város életének elkövetkező pár évtizedére is meghatározó jelentőséggel bír” – mondta Udvardy György érsek.

Üzenete végén a főpásztor együttműködésre és arra kért mindenkit, „hogy készüljön a közös örömre”.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



