Augusztus 18-án helyezik örök nyugalomra Cserháti Ferenc püspököt

Cserháti Ferenc nyugalmazott esztergom-budapesti segédpüspök 2023. július 22-én, szombaton életének 77., papságának 53., püspöki szolgálatának 16. évében hunyt el.

Erdő Péter bíboros, prímás megemlékezésésben hangsúlyozta:

„Az Egyház és a magyarság szolgálatában végzett kiemelkedő munkásságának és kedves személyének emlékét tisztelettel és hálás szeretettel őrizzük.”

Cserháti Ferenc püspökkel 75. születésnapja apropóján készített beszélgetésünkben így vallott:

„A szatmári gyökereim máig megvannak, nekem a világ közepe még mindig Túrterebes, akkor is, ha csak nagy ritkán, évente egyszer-kétszer jutok haza. Németországban is halványulnak a kapcsolataim, bár hivatalosan még oda is tartozom. Püspöki kinevezésem óta tizenöt esztendő telt el, és tíz éve, hogy hazánkba szakadtam, ahol korábban huzamosabb ideig sohasem éltem.

Sokfelé jártam, sok szépet láttam, és sokfelé szolgáltam. De egyre inkább be kell látnom, hogy a mi hazánk valóban a mennyben van (Fil 3,20).”

