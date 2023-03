Az adományozás új útja az Egyházban – iGive bankkártyás adományozó terminál

Napjainkban egyre inkább nehezebbé válik templomaink és közösségi házaink fenntartása. Keresztény fiatalokból álló csoportként két éve azon dolgozunk, hogy segítséget tudjunk nyújtani a plébániák és egyházi szervezetek részére: az iGive bankkártyás adományozó terminál országszerte több helyen sikeresen működik.

A digitalizáció mára egyre markánsabban jelenik meg templomainkban is, gondoljunk csak például az ott elhelyezett kivetítőkre, amelyeken a szentmise énekeit követjük nyomon. Ezen az úton továbblépve nyújt segítő jobbot az iGive bankkártyás terminál, mely modern, egyetlen érintéssel használható készülék, így az adományozás mindössze tíz másodpercet vesz igénybe. Az eszközön az adott közösségre szabhatók a figyelem felhívására szolgáló szövegek, az adományozáskor kiválasztható összegek, valamint a háttérkép is. A készülék továbbá hordozható, így hétköznap átvihető a plébánia épületébe is, megkönnyítve az irodai pénzbefizetéseket, továbbá egy esetleges rendezvény alkalmával pedig könnyedén elhelyezhető a közösségi házban.

Az eszköz telepítésével célunk az adományozási kultúra fejlesztése is. Az iGive készülék segítségével egy érintéssel kiválaszthatjuk az adományozni kívánt összeget. Nem mellesleg a terminál üzemeltetésével elkerülhető a készpénzhasználat, a papírcímletek vagy aprópénz időigényes számolása és annak beváltási költsége is!

Kölcsönös megállapodás és szerződéskötés esetén három napon belül vállaljuk az eszköz telepítését, amely így néhány nap leforgása alatt használatra készen várja az adományozókat és az adományokat.

Az eszköz használatával együtt tehetünk templomainkért, ami segít növelni templomaink bevételeit is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban a templomokban, ahol az iGive terminálok kihelyezésre kerültek, az adományok mértéke 30-40 százalékkal növekedett.

Kihelyezett készülék a kelenföldi Szent Gellért-templomban

Az okostelefonok és bankkártyák világában készpénzt egyre kevesebben hordanak maguknál, így fontossá vált, hogy alkalmazkodni tudjunk a digitális megújuláshoz az adománygyűjtés terén is. Legyünk úttörők e téren közösen, és kérünk mindenkit, hogy támogassák az egyházközséget – imáik mellett – modern adakozással is.

Az iGive-terminálok a teljesség igénye nélkül az alábbi templomokban segítik a plébánia életét:

– kelenföldi Szent Gellért-templom,

– pesti ferences templom (Ferenciek tere),

– pasaréti ferences templom,

– szegedi jezsuita templom,

– esztergomi Szent Anna-plébániatemplom.

További információ és az eszköz megrendelése: www.igive.hu vagy info@igive.hu

Magyar Kurír

