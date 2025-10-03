Az angol püspökök elítélik a manchesteri zsinagóga elleni merényletet

Vincent Nichols bíboros, westminsteri érsek, az Angliai és Walesi Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kifejezte együttérzését a zsidó közösséggel, és a történteket mély gyűlöletből fakadó cselekménynek nevezte, amely „nem tolerálható ebben az országban”. A bíboros emlékeztetett arra, hogy a zsidókat és a keresztényeket közös hitük Istenben egyesíti, és hangsúlyozta, hogy a katolikus hagyományban a zsidókat a keresztény család hitbeli idősebb testvéreinek tekintik. „Magam és a katolikus közösség őszinte és mély imáit azoknak szentelem, akik meghaltak, rokonaiknak, a sebesülteknek és mindazoknak, akik jelenleg nem érzik magukat biztonságban” – tette hozzá, megerősítve, hogy mindenkinek kötelessége együtt dolgozni egy egységesebb és egymást jobban tisztelő társadalom építésén, amelyben az ilyen erőszakos cselekményeket nem tűrik el.

Stephen Cottrell yorki anglikán érsek is kifejezte szolidaritását a brit zsidó közösséggel. A közösségi médiában közzétett üzenetében biztosította őket: „Nem vagytok egyedül”, és mindenkit felszólított, hogy minden lehetséges módon küzdjön a gyűlölet ellen.

„A helyi katolikus közösség imádságban egyesül a zsidó közösséggel a manchesteri zsinagógában történt tragikus támadás után. Elítéljük ezeket a tetteket, és imádkozunk a sérültekért, a mentőszolgálatokért és mindazokért, akiket ez a tragédia érintett” – fogalmazott John Arnold püspök, a salfordi egyházmegye – melyhez Manchester is tartozik – főpásztora közleményében, amelyben kifejezi a város katolikusainak részvétét a zsidó közösséget október 2-án reggel ért támadás miatt.

„Mélyen megdöbbentett és elszomorított az erőszakos támadás – írta David Walker, Manchester anglikán püspöke üzenetében, amelyet az Anglikán Egyház tett közzé a közösségi médiában. – Imáim és gondolataim mindazokkal vannak, akiket ez a tragédia érintett, az áldozatokkal, családjaikkal és az egész zsidó közösséggel”.

Mindkét helyi püspök hangsúlyozta annak szükségességét is, hogy együtt kell munkálkodni a remény építésén és közösségeik szolidaritásának megerősítésén. Emellett fontosnak tartják, hogy „egységesek maradjunk közös meggyőződésünkben azok ellen, akik gyűlöletet és megosztottságot szítanak, és imádkozzunk a békéért és a toleranciáért az Egyesült Királyságban és az egész világon”.

*

III. Károly király és Kamilla királyné a támadás után azonnal részvétüzenetet küldtek, amelyben megdöbbenésüknek és fájdalmuknak adtak hangot a történtek miatt, „különösen egy ilyen jelentős napon a zsidó közösség számára. Gondolataink és imáink mindazokkal vannak, akiket ez a tragédia érintett, és nagyra értékeljük a mentőszolgálatok gyors reagálását”. Hasonló üzenetet osztott meg Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki Koppenhágában, az európai csúcstalálkozón értesült az eseményekről, és úgy döntött, hogy visszatér Londonba.

A nyomozás a terrorelhárítás kezében van, amely az elkövető – egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár – motivációinak tisztázásán dolgozik.

Forrás: AgenSIR; Vatican News

Fotó: Avvenire

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Magyar Kurír