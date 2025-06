Az Egyházban nem tolerálható semmilyen visszaélés – Leó pápa Peruba küldött teljes levele

Üzenetében a Szentatya az újságírókhoz fordul, és hangsúlyozza a sajtószabadságot a társadalom és az Egyház életében: „Ahol egy újságírót elhallgattatnak, ott az ország demokratikus lelke gyengül. A sajtószabadság olyan közjó, amelyről sosem mondhatunk le! Azoknak a hangját, akik ezt a hivatást lelkiismeretesen gyakorolják, nem nyomhatják el kicsinyes érdekekből vagy az igazságtól való félelemből!” Azt is kiemelte, hogy „szent küldetése van azoknak, akik az újságírói hivatásból kifolyólag híddá válnak a tények és az emberek lelkiismerete között. Nagy nehézségek árán is.” Az újságírók munkáját méltatva arra biztatta őket, hogy ne féljenek: „Munkátokkal a béke, az egység és a társadalmi párbeszéd elmozdítói lehettek. Legyetek a fény magvetői a sötétségben!”

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes üzenetének fordítását olvashatják.

Kedves testvéreim!

Mély tisztelettel és elismeréssel, alig több mint egy hónappal pápaságom kezdete után, de hálával emlékezve az első perui misszióm óta eltelt mintegy negyven évre, csatlakozom a Proyecto Ugaz című színdarab bemutatójához. Ez a színdarab ugyanis egy nagyon sokáig elhallgattatott fájdalomnak ad hangot és arcot. Ez a darab nem csupán színielőadás, hanem emlékezés, feljelentés és mindenekelőtt igazságtétel. A Sodalicio nevű eltörölt spirituális közösség áldozatai és az őket – bátran, türelmesen, az igazsághoz való hűséggel – kísérő újságírók az Egyház sebzett, de reményteljes arcát világítják meg.

Az igazságért folytatott küzdelmetek egyben az Egyház küzdelme is. Mert ahogy évekkel ezelőtt írtam,

egy olyan hit, amely nem érinti meg az emberi test és lélek sebeit, az olyan hit, amely még nem ismeri az evangéliumot”.

Ma felismerjük ezt a sebet megannyi gyermekben, fiatalban és felnőttben, akiket elárultak ott, ahol ők vigaszt kerestek; továbbá azokban is, akik kockára tették szabadságukat és nevüket annak érdekében, hogy az igazságot ne rejtsék el. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik kitartottak ebben az ügyben, még akkor is, amikor félresöpörték őket, rontották hitelüket, sőt bírósági eljárásokkal üldözték őket. Ahogy Ferenc pápa mondta a 2018 augusztusában az Isten népéhez írt levelében: „Az áldozatoknak és családjaiknak a fájdalma a mi fájdalmunk is, ezért sürgősen meg kell erősítenünk elkötelezettségünket a kiskorúak és a kiszolgáltatott felnőttek védelmének biztosítása mellett.”

Ugyanebben a levélben elődöm, aki a bűncselekmény és a romlottság közötti fontos különbségről beszélt, mély egyházi megtérésre hívott mindannyiunkat. Ez a megtérés nem retorika, hanem az alázat, az igazság és a jóvátétel konkrét útja. A megelőzés és a törődés nem lelkipásztori stratégia: ezek az evangélium középpontjában állnak.

Sürgősen meg kell gyökereztetni az egész Egyházban a megelőzés kultúráját, mely nem tolerálja a visszaélés semmilyen formáját

– legyen az hatalommal vagy tekintéllyel való visszaélés, lelkiismereti, spirituális vagy szexuális visszaélés. Ez a kultúra csak akkor lesz hiteles, ha tevékeny éberségből, átlátható folyamatokból és a sérültek őszinte meghallgatásából születik.

Ehhez újságírókra van szükségünk. Ma szeretnék külön köszönetet mondani Paola Ugaznak azért a bátorságáért, hogy 2022. november 10-én Ferenc pápához fordult, és védelmet kért tőle az igazságtalan támadások miatt, melyeket három másik újságíróval, Pedro Salinasszal, Daniel Yoverával és Patricia Lachirával együtt azért szenvedett el, mert egy több országban működő, de Peruban létrejött egyházi csoport által elkövetett visszaéléseket jelentettek be. A visszaélések számos áldozata között voltak azok is, akik gazdasági visszaéléseket szenvedtek el – Catacaos és Castilla lakosai –, ami még tűrhetetlenebbé tette a feljelentett jogsértéseket.

Pápaságom kezdetétől fogva, amikor először szólhattam az összegyűlt újságírókhoz a konklávé után, hangsúlyoztam, hogy

az igazság senkinek sem a tulajdona, de mindenki felelősséggel tartozik azért, hogy azt keresse, őrizze és szolgálja”.

Az a találkozó több volt formális üdvözlésnél: annak megerősítése volt, hogy szent küldetése van azoknak, akik az újságírói hivatásból kifolyólag híddá válnak a tények és az emberek lelkiismerete között. Nagy nehézségek árán is.

Ma aggodalommal és reménnyel ismét felemelem hangomat, miközben szeretett perui népem felé tekintek. A mai mély intézményi és társadalmi feszültségek idején

a szabad és etikus újságírás védelme nem csupán igazságos cselekedet, hanem mindazok kötelessége is, akik szilárd és részvételi demokráciára vágynak.

A találkozás kultúrája nem üres beszédekre vagy manipulált narratívákra épül, hanem objektíven, hajthatatlanul, tisztelettel és bátran elmondott tényekre.

Ezért buzdítjuk a perui hatóságokat, a civil társadalmat és minden állampolgárt, hogy védjék meg azokat, akik a közösségi rádióktól a média nagy szereplőiig, a vidéki térségektől a fővárosig tisztességgel és bátran tudósítanak.

Ahol egy újságírót elhallgattatnak, ott az ország demokratikus lelke gyengül. A sajtószabadság olyan közjó, amelyről sosem mondhatunk le! Azoknak a hangját, akik ezt a hivatást lelkiismeretesen gyakorolják, nem nyomhatják el kicsinyes érdekekből vagy az igazságtól való félelemből!

Mindazoknak, akik a kommunikáció terén dolgoznak Peruban, pásztori szeretettel mondom: ne féljetek! Munkátokkal a béke, az egység és a társadalmi párbeszéd elmozdítói lehettek. Legyetek a fény magvetői a sötétségben!

Ezért kívánom, hogy ez a színdarab az emlékezés aktusa, de egyben prófétai jel is legyen. Ébressze fel az emberek szívét, szólítsa meg lelkiismeretüket, és segítsen nekünk egy olyan Egyház építésében, ahol senkinek sem kell csendben szenvednie, és ahol az igazságot nem fenyegetésnek, hanem a felszabaduláshoz vezető útnak tekintik!

Imámmal, szeretetemmel és apostoli áldásommal:

XIV. Leó pápa

Róma, 2025.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: COPE, a Spanyol Püspöki Konferencia hírportálja

Fotó: Vatican News; Vatican Media

