Az első Fülöp-szigeteki olimpiai bajnok felmutatta a csodás érmét is a világnak

A 30 éves sportolónő örömében sírva hallgatta végig országa himnuszát. Nem csupán személyes rekordját döntötte meg, de az eddigi világrekordot is a saját kategóriájában.

A hétfői tokiói díjátadó ceremónia különleges pillanata volt, amikor az olimpiai bajnok magasba emelte a frissen nyert aranyérmet, és többször is felkiáltott: „Köszönöm, Uram!”

Az újdonsült bajnok maga is csodálkozott a teljesítményén, nem érezte úgy, hogy éppen aznap képes lenne a 127 kilogrammos súly kinyomására – ami egyébként az ezt megelőző hónapok edzésein egyszer sem sikerült neki –, ezért is tulajdonítja az elért sikert isteni csodának, s amellett annak a sok-sok embernek, aki érte imádkozott; még novénát is mondtak érte és vele: „Így mutattuk ki hitünket Mária édesanyánk és Jézus Krisztus iránt.”

Az elért eredményért és az imákért is hálás sportolónő – aki a Fülöp-szigeteki légierő törzsőrmestere – virtuális sajtótájékoztatón beszélt a hihetetlen győzelem után, többek között elmondta, egy barátjától kapta a csodás érmét.

A Fülöp-szigetek 97 éve, amióta részt vesz az ország az olimpiai játékokon, várt erre az aranyra, az ujjongás és ünneplés is ennek megfelelő mértékű.

Diaz negyedszer vesz részt olimpián; Rióban 2016-ban ezüstéremmel kellett megelégednie. A pandémia miatt Malajziában rekedt, ahol eleinte nem jutott hozzá megfelelő edzőfelszereléshez és eszközökhöz: botokra erősített vizespalackokat, azzal edzett. „Azt hittük, lehetetlen, én magam is azt hittem: a járvány idején, a járvány közepén lehetetlen megtartani az olimpiát. És mégis itt vagyunk. Vagyis meg tudjuk csinálni. Nem szabad feladni. Bármilyen nehézségek és megpróbáltatások jönnek, imádkozni kell Istenhez, és Ő vezet minket” – mondta Hidilyn Diaz az ABS-CBN News portálnak.

Romulo Valles, Davao érseke közleményben gratulált Diaznak a Fülöp-szigeteki püspökök nevében.

„Sok-sok kamera örökítette meg a győzelmét, s vannak képek, amelyek azt mutatják, ahogy feltartja az aranyérmet, és látszik a nyakában a csodás érem is – mondta az érsek. – Csodáljuk a Szűzanya iránti tiszteletét, és hogy győzelmével a hitéről is tanúságot tesz.”

Hidilyn igazi sportember, aki hazája iránti szeretetéből és mély katolikus hitéből meríti az erőt – fogalmazott Romulo Valles.

Diaz 2020. január végi Instagram-posztjából már tükröződött, milyen felfokozott várakozás övezi az olimpián való szereplését: „Köszönöm Istennek, hogy ilyen csapatom van, együtt küzdünk és dolgozunk az egész Fülöp-szigetek céljáért és álmáért.”

A súlyemelőnő egy hatgyermekes család ötödik gyermekeként született Mindanao szigetén. Kiskorában édesapjának segített zöldséget és halat árusítani, az utcán és a helyi piacon. Sok este csupán szójaszószos rizs került a család asztalára. Unokatestvére hatására barátkozott meg a súlyemeléssel – olvasható róla az olimpiai játékok weboldalán. Kezdetben házilag készített súlyokkal gyakorolt: műanyag csövekre rögzítettek betonnal megtöltött konzervdobozokat. A zamboangai egyetemen informatikát tanult, amit harmadévesen hagyott abba, részben azért, hogy teljes mértékben a sportra tudjon összpontosítani. A lány elmondta, azt is Istennek köszöni, hogy példakép lehet a fiatalok számára, példát mutathat azzal, hogy küzd az álmaiért – talán éppen ezért állította őt az Úr erre a helyre.

