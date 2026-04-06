Az emberarcú uralkodó – Kiállítás nyílt Boldog IV. Károlyról Szombathelyen

A kiállításmegnyitón Kovács Gergely köszöntőjében kiemelte: Károly király ugyan alkalmatlan volt az uralkodásra, de lelkisége és az emberekért tenni akaró magatartása példa lehet egy vezető számára.

Asbóth Mária jogász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának egyik alapítója nagyapjáról, Farkas Géza fényképészről beszélt a hallgatóságnak, aki IV. Károly 1921. márciusi szombathelyi látogatásakor készített fotókat a királyról. Nagyapja visszaemlékezései alapján egy emberarcú király képe bontakozott ki az uralkodóról.

A tárlatot Bodó Judit helytörténész ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A kiállítás április 24-ig látogatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír