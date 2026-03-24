Az emberi méltóság és a béke pápája – Szent II. János Pálról nyílt kiállítás Székesfehérváron

A nagy pápa örökségét 18 teremben 1800 négyzetméteren mutatják be, egyrészt szakrális szempontok szerint, másrészt tudományos, harmadrészt pedig művészeti oldalról. Több mint 200, a pápához köthető eredeti tárgy mellett több mint ötven művész alkotásai is helyet kaptak a tárlaton, amelyek a kiállításra készültek.

Az ünnepi megnyitón a lengyel Henryk Górecki Totus tuus című nagyszabású művét énekelte el a Vox Mirabilis Kamarakórus.

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója köszöntötte a fogadócsarnokot megtöltő közönséget, és köszönetet mondott a magyar kormánynak és Székesfehérvár önkormányzatának a kiállítás létrejöttét szolgáló anyagi és erkölcsi támogatásért, valamint a krakkói múzeumból érkező tárgyakért, amelyek között vannak olyanok is, amelyek először hagyták el Lengyelországot.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök beszédében nemcsak II. János Pál karizmatikus egyéniségét, hanem történelmi jelentőségét is kiemelte. „Évszázadok óta magától értetődő volt, hogy a pápa olasz. Aztán jött a hír 1978-ban – I. János Pál hirtelen halála után –, hogy a megválasztott új pápa lengyel! Karol Wojtyła, Krakkó bíboros érseke. Megszokást igényelt az új mentalitás, a fiatal pápa dinamizmusa, határozott, energiákkal teli megjelenése.

Derűs alakja a hosszú évek alatt egyre közelebb került a hívek és a hit örömét nem ismerők szívéhez.

A lengyel pápa sokszor hangoztatott reményteljes krisztusi biztatása – Ne féljetek! – egészen máshogy csengett Kelet-Közép-Európában, mint a világ más tájain. Nagy hatással volt ránk, papokra, amikor Esztergomban az első látogatása alkalmával láthattuk őt. Ezután másként imádkoztunk érte a szentmisében, más füllel hallgattuk tanításait” – idézte fel a püspök, majd megosztotta a pápával kapcsolatos személyes élményét; az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökeként 2001-ben, az ad limina látogatás során találkozhatott vele. „Ez a találkozás a testvériség megható tapasztalata volt. A magánkápolnájába is meghívott bennünket, hogy koncelebráljunk vele. Ott átélhettük a gyenge fizikai állapotban lévő, de nagy hittel élő ember lelki erejét.

Láttuk a testvért és láttuk a vezetőt. De számomra a legfontosabb az volt, hogy láttam az imádkozó embert”

– mondta el meghatottan a püspök.

A főpásztor bemutatta II. János Pál pápának az egyházmegyében fellelhető és nagy tisztelettel őrzött emlékeit is. Székesfehérvár város közgyűlésének köszönhetően 2005-től a Szent István király székesegyház előtti tér volt az első közterület hazánkban, mely II. János Pál pápa nevét vehette fel. Születésének 90. évfordulóján pedig Dunaújvárosban szobrot állítottak neki.

Hazánk első Fatimai Szűz Mária-kegyhelyét Alsószentivánon a jelenések 100. évfordulója alkalmából, 2017-ben újítottuk meg. Ismeretes, hogy az ellene 1981-ben elkövetett merénylet után a lövedéket – mely II. János Pál hite szerint a szovjet kommunista diktatúra bukását jövendölő Istenanya közbejárásának köszönhetően nem oltotta ki életét – a pápa a Fatimai Szűz Mária szobrának koronájába foglaltatta. A világot megrengető, hazánkat és egyházunkat oly sok eszközzel gyalázó diktatúra szörnyű emlékét és a történelem urának felette aratott győzelmét az alsószentiváni kegyhelyen egy egykori szovjet katonai emlékműből készített oltár őrzi.

Közel két évtized kitartó munkájával egyházmegyénkben Pátyon felépült az új római katolikus templom, melyet 2019-ben Szent II. János Pál pápa tiszteletére szenteltem fel, s oltárában Dziwisz bíboros úr jóvoltából helyezhettem el a szent pápa ereklyéjét – emlékeztetett Spányi Antal.

Tavaly nyitotta meg Erdő Péter bíboros úr a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum új kiállítását, mely az Egyház egyetemes küldetését mutatja be. A kiállításban elődöm, Takács Nándor püspök hagyatékából Szent II. János Pál ruhaereklyéit is bemutatjuk. Ezeket idén kiegészítettük a szent pápa Bajorországból érkezett ereklyéjével, melyet a Totus Tuus című kiállítás alkalmából a székesegyházban helyezünk el – mondta el végül a megyéspüspök, és azt kívánta: a kiállítás tárgyai vigyenek mindnyájunkat közelebb a nagy pápához, elevenítsük fel alakját, lelkületét, szellemét, lelki erejét és mindezek forrását, Jézus Krisztusba vetett rendíthetetlen hitét.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke arról beszélt, a Szent István Király Múzeummal együttműködésben a kiállítással az volt céljuk, hogy megmutassák, ki volt valójában Szent II. János Pál pápa, aki Istennek adta az életét és mindent az emberekért tett. Maradandó örökség, amit tőle kaptunk: „Ne féljetek!” És ennek az üzenetnek most is van aktualitása – fogalmazott az elnök, aki Szent II. János Pál pápát egy korszakot meghatározó erkölcsi és történelmi példaképnek nevezte, aki a hit és a lelkivezetés szimbólumává vált. Személyében a szabadság, a remény, a párbeszéd és a béke képviselőjét tisztelhetjük.

Vejkey Imre országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának elnöke, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében is köszöntötte a jelenlevőket. Beszédében kiemelte, a Totus Tuus kiállítás „találkozás” azzal a pápával, aki tanúságot tett arról, hogy a hit képes megváltoztatni a világot.

Az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja volt világszinten, aki példátlan módon újította meg az Egyházat. Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcsszerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában. Kétszer látogatott Magyarországra, 1991-ben és 1996-ban. Pápasága alatt a Katolikus Egyház modernebb és nyitottabb lett, választ adva a kor kihívásaira és az emberek igényeire – mutatott rá a képviselő.

Vargha Tamás miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is méltatta a nagy pápát, akinek az élete nem csupán egy történet, hanem egy egész korszak iránytűje is volt. Átélte a nácizmus sötétségét és a kommunista elnyomás évtizedeit is, mégis mindvégig a remény és a szabadság hírnöke maradt. II. János Pál a béke, a megértés pápája volt. Kereste az igazságot, de kérlelhetetlenül őrizte az Egyház tanítását is, és mindezt szeretettel tette – mondta a miniszterhelyettes.

A Totus Tuus kiállítást Stanisław Dziwisz bíboros, Szent II. János Pál pápa személyi titkára nyitotta meg, aki 39 éven át élt az egyházfő közvetlen közelében. Felidézte a pápa ellen elkövetett merénylet pillanatait, majd arról beszélt, hogy II. János Pál mennyire szerette Magyarországot.

Megrendít minket a szent pápáról Magyarországon őrzött emlékezet, és ennek az emlékezetnek a jele a mai napon megnyitott Totus Tuus kiállítás is. Nagyon hálás vagyok ezért az emlékezetért”

– mondta a bíboros, aki reményét fejezte ki, hogy a tárlat sokakat arra ösztönöz, hogy jobban megismerje azt a pápát, aki átvezette az Egyházat a keresztény hit harmadik évezredébe, aki a család és az ifjúság pápája volt, a megfogant élet védelmezője, az emberi méltóság és a béke pápája.

„A Közép-Kelet-Európában uralkodó totalitárius ideológia és a kommunista rezsim sötét éveiben a Szentatya támogatta a szabadság és szuverenitás visszaszerzése érdekében tett erőfeszítéseinket.

Kétségtelen, hogy jelentősen hozzájárult a nemzeteknek ezen iga alóli felszabadításához, az emberi méltóság és emberi jogok, ezen belül a vallásszabadság jogának védelméhez”

– emelte ki a bíboros, majd hozzátette, II. János Pál huszonegy évvel ezelőtt távozott az öröklétbe, élő emléke azonban az Egyházban és a világban továbbra is él. Sok keresztény Isten trónja előtti szószólónknak tekinti őt. Ezt bizonyítja a számos hívő is, akik elzarándokolnak a vatikáni Szent Péter-bazilikában található sírjához.

A bíboros beszéde után a két kurátor, Katarzyna Korzeniowska és Tóth Norbert tartott tárlatvezetést a Szent II. János Pál-emlékkiállításban.

A megnyitón részt vett többek között Cser-Palkovics András polgármester; Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke; Jacek Kurzydlo, a Karol Wojtyła Bíboros Érseki Múzeum (Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły) igazgatója, valamint a Jézus Szent Szíve Szolgáló Leányainak Kongregációja rendfőnöke.

A Szent István Király Múzeum Szent II. János Pál pápáról szóló tárlatán a Szentatya Mária-tiszteletét felidézve megelevenedik a Közép-Európa egyik legnagyobb összetartó erejét adó Szűz Mária-kultusz is, amely ma is jelen van ebben a térségben.

A kiállítás szeptember 27-ig várja a látogatókat.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Simon Erika

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír