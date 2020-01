Gyermekvédelem, történeti kutatások, NEK – Kiss Didák OFM a szerzetes-elöljárók találkozójáról

Kiss Didák elmondta: az ülésen áttekintették az elmúlt évet, majd meghatározták a 2020-as esztendő prioritásait.

Kifejtette, hogy 2019-ben sok minden elindult, és bővült a szerzetesi iroda tevékenysége is. Megkezdődött többek között egy történeti kutatás, mely két részből áll. Vizsgálják egyrészt a szerzetesrendek újraindulásának éveit: több mint negyven riport elkészült már a témában, és október közepén konferencián mutatják be az eredményeket. A kutatások másik része értékmentő céllal folyik: idős szerzetesek vallomásait gyűjtik arról, hogyan élték túl a rendek feloszlatását és a rákövetkező évtizedeket, az újraindulásnál milyen szerepet játszottak, illetve hogyan illeszkedtek be újra a rendi életbe. Összegyűjtik és digitalizálják mindezek mellett több kis létszámú rend írásos anyagait – olyan rendek dokumentumait, melyeknek tagjai mind idősek, de fontos, hogy lelkiségük, történetük ne vesszen el.

Kiss Didák beszámolt arról is, hogy elindítottak több új kezdeményezést az emberi méltóság védelmében. A társadalom részéről érezhetően nagy nyomás nehezedik az Egyházra, illetve a szerzetesrendekre, tőlük várják a példamutatást, különösen a gyermekvédelem tekintetében. A szerzetesek pedig valóban példát szeretnének mutatni az egész társadalom számára arról, hogy szembe lehet nézni a problémával, lehet kezelni, és ebben lehet előre gondolkodni. A cél a megelőzés és a szemléletformálás. A szerzetesi iroda vezetője szerint a nevelők és a tanárok képzése és védelme is fontos, hiszen őket is éri bántalom. Emellett kiemelt még egy jelenséget, mely szintén erőteljesen jelen van az iskolákban: a kortársbántalmazás. A gyerekeket megvédeni e területen nehéz, de nevelni kell őket, erősebbé tenni, bátorítani, hogy el tudják viselni a frusztrációkat, és fel kell készíteni őket már gyerekkorban arra, hogy hogyan védjék meg magukat. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja Kiss Didák a piarista iskolákban elindított „Biztonságos iskola” programot. Ennek lényege, hogy nemcsak a bántalmazottak tehetnek bejelentést, hanem az is, aki tanúja volt egy bántalmazásnak. „Nagyon fontos, hogy van egy határ, amit senki nem léphet át. Ha én kívülről ilyet látok, és tudomást szerzek róla, akkor legyen kötelességem, hogy lépést teszek ellene” – fogalmazott a ferences szerzetes.

Végül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal (NEK) kapcsolatban elmondta, hogy készítettek egy honlapot (nek.szerzetesek.hu), melyre szerzetesek 1938-as világkongresszusra való visszaemlékezéseit töltik föl. Elindítottak ugyanakkor egy akciót is, „Fogadj örökbe egy szerzetespapot” elnevezéssel. Gyerekek és fiatalok imáit kérik szerzetesekért. A kezdeményezés személyes találkozásokra is lehetőséget ad. Kiss Didák hangsúlyozta a szentség közvetítőiért mondott ima fontosságát. A szerzetesek a NEK ifjúsági napjára biciklis zarándoklatot szerveznek: csillagtúraszerűen fognak „fölbiciklizni a kongresszusra” a fiatalokkal.

A Magyar Katolikus Rádió Reggeli riport című adásában január 29-én elhangzott beszélgetés ITT meghallgatható.

Forrás: Ferencesek.hu

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír