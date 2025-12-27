Az engedelmesség útján

A mai evangéliumban Szent József a főszereplő. Keveset írnak róla az evangéliumok, s ő maga meg sem szólal. Azonban amit tesz, az rendkívül fontos és meghatározó a Szent Család életében. Öt évvel ezelőtt, a néhai Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év alkalmából a Szentatya kiadott egy apostoli buzdítást Apai szívvel (Patris corde) címmel, amely azóta is iránymutató. Szent József életúján keresztül, a modern lélektan eszközeivel is élve mutatja be, milyen fontos szerepet tölt be a férfi a családban és a társadalomban. Ferenc pápa József hét tulajdonságát nevezi meg, és elmélkedik azokról.

A mai szakaszban Józsefnek egy meghatározó tulajdonsága jelenik meg: az engedelmes apát láthatjuk. Isten nemcsak Mária, de József előtt is feltárta terveit, méghozzá álomban.

Az álomnak rendkívüli a jelentősége a Bibliában, mert azt fejezi ki, hogy Isten olyat tesz vagy mond, amit természetes emberi értelemmel nem képes megérteni és befogadni az ember

(lásd például Ádám álmát Éva teremtésekor, Ábrahám álmát az Örökkévalóval való szövetségkötésekor vagy Jákob álmát). József első álmában ez hangzik el: „Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van” (Mt 1,20). József engedelmeskedett, és ezzel a tettével megmentette Máriát. A második, a harmadik és a negyedik álomról a mai részben hallunk: „Kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked” (Mt 2,13); „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére” (Mt 2,20). Ferenc pápa azt mondja, hogy József habozás nélkül engedelmeskedett, nem kérdezett vissza, nem aggodalmaskodott a várható nehézségek miatt.

Jézust Názáret rejteke, József iskolája tanította meg arra, hogy engedelmeskedjen a mennyei Atyának.

A Szentatya József józan engedelmességét állítja elénk egy olyan világban, amely szinte minden tekintélyt megkérdőjelez. A mai ember még Istentől is félti a szabadságát, pedig az Istennek való engedelmesség a legjárhatóbbút. Őemberi személyeken keresztül közli bennünket boldoggá tenni akaró szándékát. Az a szülő, aki figyel Istenre, és engedelmeskedik neki, boldoggá teszi a családja életét.

Az apa pedig sajátos módon az Isten iránti engedelmesség megtestesítője a gyermekei számára. A lélektanból tudjuk, mennyire jelentős a kisgyermek életében különösen az óvodáskor: az apa tekintélye képviseli számára a külvilág törvényeit. Azonban kizárólag az Istentől ihletett egészséges tekintély képes igazi engedelmességet követelni.

Ezen a szép ünnepen kérjük Szent József imáit, hogy felismerjük ezt családjainkban, és hogy a fiatal férfiak ennek szellemében merjenek elköteleződni a boldog családi életre!

Szerző: Marton Zsolt váci megyéspüspök, családreferens

Fotó: Lambert Attila

